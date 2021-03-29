BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,1006790,66HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,0493160,54MetLife Em. ve Hay. K.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,1006790,66
HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,0493160,54
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,0532410,50
Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF0,0658540,49
ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,0529890,48
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0222040,51
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0098390,47
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0188450,46
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0101010,30
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0101950,24
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0479693,58
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0568271,92
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0695690,74
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,0263120,19
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,1176031,14
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0152311,01
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,1360180,84
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,1048540,81
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0789570,81
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0301560,59
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,0150860,43
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF0,0310160,20
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF0,0317160,15
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,0275590,11
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,0155000,71
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0476680,56
VEM Altın Katılım EYF0,0495040,55
ZEM Altın Katılım EYF0,0474750,53
HEM Altın Katılım EYF0,0292910,52
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0672060,16
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF0,0754060,16
HEM Para Piyasası EYF0,0255720,16
VEM Para Piyasası EYF0,0700990,16
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0694810,16
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 15:25:57. #1.16#
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