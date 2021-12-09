BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Haberler Ekonomi
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF0,1797221,22Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,1672331,08Allianz Hayat Em. Bir. K.D.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF0,1797221,22
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,1672331,08
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,2424001,03
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF0,1277961,01
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,2416700,97
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0138060,54
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0319590,50
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0128340,33
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF0,0980160,32
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0292890,30
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0988201,84
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0935501,55
NN Hay. Em. His. Sen. EYF0,2284241,44
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF0,1705901,44
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,0475701,43
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0454631,58
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,0235931,29
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,0405091,27
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0584241,19
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF0,1203781,08
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0663411,19
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0953041,13
Türkiye Hay. ve Em. HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0507861,06
Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF0,0351311,05
Türkiye Hay. ve Em. Kat. Dinamik Değ.Gr. EYF0,0478280,87
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Türkiye Hay. ve Em. Altın Katılım EYF0,0869860,12
Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0257590,03
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0819680,02
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0832410,02
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0835230,02
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF0,0878660,05
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0272820,05
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,0367360,05
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0783340,05
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,0832340,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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