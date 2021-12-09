BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF0,1797221,22Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,1672331,08Allianz Hayat Em. Bir. K.D.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF
|0,179722
|1,22
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,167233
|1,08
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,242400
|1,03
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,127796
|1,01
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,241670
|0,97
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,013806
|0,54
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,031959
|0,50
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,012834
|0,33
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF
|0,098016
|0,32
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,029289
|0,30
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,098820
|1,84
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,093550
|1,55
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,228424
|1,44
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,170590
|1,44
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,047570
|1,43
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,045463
|1,58
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,023593
|1,29
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,040509
|1,27
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,058424
|1,19
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,120378
|1,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,066341
|1,19
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,095304
|1,13
|Türkiye Hay. ve Em. HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,050786
|1,06
|Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF
|0,035131
|1,05
|Türkiye Hay. ve Em. Kat. Dinamik Değ.Gr. EYF
|0,047828
|0,87
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Türkiye Hay. ve Em. Altın Katılım EYF
|0,086986
|0,12
|Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,025759
|0,03
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,081968
|0,02
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,083241
|0,02
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,083523
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,087866
|0,05
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,027282
|0,05
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,036736
|0,05
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,078334
|0,05
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,083234
|0,04
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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