EMTİA PİYASALARI-Ticari belirsizlikle petroldeki düşüş sürüyor

15.10.2019 17:41

ABD ile Çin arasında geçen hafta anlaşmanın ilk aşamasının tamamlandığı haberlerine rağmen süregelen ticaret görüşmelerinde anlaşma olasılığının zayıflamasına paralel olarak petrol fiyatlarındaki düşüş devam ediyor.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0.34 düşerek 59.15 dolara, ABD hafif ham petrolü yüzde 0.47 düşerek 53.34 dolara geriledi.

Altın fiyatlarında da, ABD-Çin ticaret anlaşmasına ilişkin beklentilerinin zayıflamasına karşın, yatırımcıların bu haftaki görüşmeler sonrasında Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği 'nden anlaşmalı ayrılıp ayrılmayacağının belirleneceği zirve öncesi yatay seyir sürüyor.Küresel emtia piyasalarında;gümüş, yüzde 1.10 düşüşle 17.515 dolardan,altın, yüzde 0.61 düşüşle 1,488.4 dolardan,bakır, yüzde 0.78 düşüşle 2.613 dolardan,platin, yüzde 1.02 düşüşle 890.2 dolardan ve

paladyum da yüzde 0.85 atışla 1,701.3 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: DHA