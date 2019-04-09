Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları Beş Ayın Zirvesini Tazeledi

– Petrol fiyatları, Rusya'nın Libya'daki şiddet olaylarının devam etmesi durumunda petrol tedariğini daraltacağı endişeleri ve Rusya'nın Haziran ayındaki Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısında üretimini artırma talebinde bulunacağı haberleriyle beş ayın zirvesine ulaştıktan sonra hafif çekildi.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.76 düşüşle 70.56 dolardan, ABD hafif petrolü ise yüzde 0.56 düşüşle 64.24 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ABD'den gelen zayıf ekonomik veriler ve yükselen petrol fiyatlarının desteğiyle haftanın en yüksek düzeyine yakın seyrediyor.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.32 artışla 15.265 dolardan,

altın, yüzde 0.51 artışla 1,308.6 dolardan,

bakır, yüzde 0.36 artışla 2.9425 dolardan,

platin, yüzde 0.44 düşüşle 908.9 dolardan ve

paladyum da yüzde 1.08 artışla 1,367.7 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 238 liraya, çeyrek altın 390 liraya, Cumhuriyet altını da 1,603 liraya döndü. - İstanbul

Kaynak: DHA