Emniyet tüm birimleriyle ormanları böyle koruyor
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Emniyet tüm birimleriyle ormanları böyle koruyor

Emniyet tüm birimleriyle ormanları böyle koruyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde özel hareket polisleri de dahil tüm birimler, ormanları hem karadan hem de havadan denetleyerek, olası bir yangının önüne geçiyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde özel hareket polisleri de dahil tüm birimler, ormanları hem karadan hem de havadan denetleyerek, olası bir yangının önüne geçiyor.

Türkiye, günlerdir her kesimi derin üzüntüye boğan orman yangınlarıyla mücadelesini sürdürüyor. Bu kapsamda denetimlerini sürdüren Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de il genelinde ormanlarda olası bir yangının önüne geçebilmek amacıyla çalışma yürütüyor. 'Orman vatandır' anlayışıyla harekete geçen ekipler bu kapsamda, özel harekat polisleri, yunus polisleri ve karakol ekibiyle olmak üzere bütün birimleriyle Gebze ilçesi Gaziler Dağ Ormanı ve çevresinde karadan denetim gerçekleştirdi. Öte yandan polis ekipleri, dronlarla da ormanların havadan gözetimini gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde herhangi olumsuz bir durumun olmadığı belirtilirken, Türkiye'nin akciğerlerini koruyabilmek için ekiplerin bu tarz denetimlere sıklıkla devam edeceği öğrenildi. - KOCAELİ

Emniyet tüm birimleriyle ormanları böyle koruyor
Emniyet tüm birimleriyle ormanları böyle koruyor
Emniyet tüm birimleriyle ormanları böyle koruyor
Emniyet tüm birimleriyle ormanları böyle koruyor
Emniyet tüm birimleriyle ormanları böyle koruyor
Emniyet tüm birimleriyle ormanları böyle koruyor
Emniyet tüm birimleriyle ormanları böyle koruyor
Emniyet tüm birimleriyle ormanları böyle koruyor
Emniyet tüm birimleriyle ormanları böyle koruyor
Emniyet tüm birimleriyle ormanları böyle koruyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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