Emniyet Genel Müdürü Aktaş: 226 bin personelle sahadayız
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Emniyet Genel Müdürü Aktaş: 226 bin personelle sahadayız

Emniyet Genel Müdürü Aktaş: 226 bin personelle sahadayız
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Haberler | Güncel

EMNİYET Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Kurban Bayramı nedeniyle 121 bini aşkın ekibin oluşturduğu 226 bin 500 personelle sahada olduklarını belirterek, "9 günlük tatilin olduğu bayramlarla kıyasladığımızda, hem kaza sayılarında hem de ölüm sayılarında düşüşü de görüyoruz" dedi.

EMNİYET Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Kurban Bayramı nedeniyle 121 bini aşkın ekibin oluşturduğu 226 bin 500 personelle sahada olduklarını belirterek, "9 günlük tatilin olduğu bayramlarla kıyasladığımızda, hem kaza sayılarında hem de ölüm sayılarında düşüşü de görüyoruz" dedi.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere memleketi Elazığ'a geldi. Programı kapsamında Aktaş, beraberindeki Vali Erkaya Yırık ile birlikte İl Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, polis ve aileleriyle bayramlaştı. Hankendi bölgesindeki jandarma uygulama noktasını da ziyaret eden Aktaş, daha sonra doğduğu merkeze bağlı Tadım köyüne geçen Aktaş, köy sakinleriyle bir araya geldi.Ziyareti sırasında açıklama yapan Aktaş, Kurban Bayramı nedeniyle Emniyet Genel Müdürlüğü olarak 226 bin 500 personelle sahada olduklarını söyledi. Aktaş, "13 günlük bir program çerçevesinde tam 121 bini aşkın ekiple ve 226 bin 500 civarındaki personelle tam kadro sahadayız. Arkadaşlarımız canı gönülden görevlerini yerine getiriyorlar ve geçen bayramlarda yine böyle bir haftalık 9 günlük tatilin olduğu bayram tatilleri ile kıyasladığımızda hem kaza sayılarında hem de Allah'a şükür ölüm sayılarında bir düşüşü de görüyoruz. Ben bu vesileyle sahada göreve yapan bütün arkadaşlarımıza teşkilatımızın bütün personellerine canı gönülden teşekkür ediyorum, onların bayramını yürekten kutluyorum" dedi.


Emniyet Genel Müdürü Aktaş: 226 bin personelle sahadayız
Emniyet Genel Müdürü Aktaş: 226 bin personelle sahadayız
Emniyet Genel Müdürü Aktaş: 226 bin personelle sahadayız
Emniyet Genel Müdürü Aktaş: 226 bin personelle sahadayız
Emniyet Genel Müdürü Aktaş: 226 bin personelle sahadayız
Emniyet Genel Müdürü Aktaş: 226 bin personelle sahadayız
Emniyet Genel Müdürü Aktaş: 226 bin personelle sahadayız
Emniyet Genel Müdürü Aktaş: 226 bin personelle sahadayız
Emniyet Genel Müdürü Aktaş: 226 bin personelle sahadayız
Emniyet Genel Müdürü Aktaş: 226 bin personelle sahadayız

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli

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