Emet'te marketler gıda harici ürün satışı yapmayacak
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Emet'te marketler gıda harici ürün satışı yapmayacak

Emet'te marketler gıda harici ürün satışı yapmayacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Emet İlçe Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan karar gereği 29 Nisan'da başlayan tam kapanma kapsamında marketlerde gıda harici ürün satışı yapılamayacağı belirtildi.

Emet İlçe Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan karar gereği 29 Nisan'da başlayan tam kapanma kapsamında marketlerde gıda harici ürün satışı yapılamayacağı belirtildi.

Karar sonrası Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, yaptığı açıklamada, "İlçemizde tam kapanma sürecinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında ayakkabı, kırtasiye, züccaciye, hırdavat ve giyecek satışı yapan işletmeler, 2021/19 sayılı karar doğrultusunda kapalı olduğundan; müşteri yoğunluğunun düşürülerek salgın riskinin azaltılması amacıyla tam kapanma sürecinde açık olan tüm marketlerin ayakkabı, kırtasiye, züccaciye, hırdavat ve giyecek satışı yapan reyonlarının veya bunların bulunduğu katların 29 Nisan 2021 tarihinde sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatten itibaren tam kapanma süreci sonuna kadar satışa kapatılmasına karar verildi. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca da kararların ivedilikle alınması, alınan kararlara uymayanlara, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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