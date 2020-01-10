Emekli Emniyet Müdürü Canca'ya son görev (2)

10.01.2020 15:38 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:38

CANCA'YA MESLEKTAŞLARI SELAM DURDU

Antalya eski İl Emniyet Müdürü Ali Natık Canca'nın naaşı, İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından Muratpaşa Camii'ne götürüldü. Öğleyin kılınan cenaze namazına Canca'nın yakınları ile Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İçişleri eski Bakanı Mehmet Ağar, eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, milletvekilleri, eski emniyet müdürleri ile meslektaşları ve vatandaşlar katıldı. Türk bayrağına sarılı Canca'nın naaşına Türkiye Judo Federasyonu'nun bayrağı da konuldu. Antalya Müftüsü Osman Artan'ın kıldırdığı namazın ardından Canca'nın tabutu cenaze aracına taşındı. Cenaze aracı polis eskortu eşliğinde camiden ayrılırken, meslektaşları ve yakınları Canca'yı polis selamıyla uğurladı. Canca'nın naaşı Döşemealtı'ndaki Yeşilbayır Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: DHA