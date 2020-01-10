Emekli Emniyet Müdürü Canca'ya son görev (2)
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Emekli Emniyet Müdürü Canca'ya son görev (2)

CANCA'YA MESLEKTAŞLARI SELAM DURDUAntalya eski İl Emniyet Müdürü Ali Natık Canca'nın naaşı, İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından Muratpaşa Camii'ne götürüldü.

10.01.2020 15:38 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:38
Emekli Emniyet Müdürü Canca'ya son görev (2)

CANCA'YA MESLEKTAŞLARI SELAM DURDU

eski İl Emniyet Müdürü Ali Natık Canca'nın naaşı, İl 'nde düzenlenen törenin ardından Camii'ne götürüldü. Öğleyin kılınan cenaze namazına Canca'nın yakınları ile Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İçişleri eski Bakanı Mehmet Ağar, eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, milletvekilleri, eski emniyet müdürleri ile meslektaşları ve vatandaşlar katıldı. Türk bayrağına sarılı Canca'nın naaşına Türkiye Judo Federasyonu'nun bayrağı da konuldu. Antalya Müftüsü Osman Artan'ın kıldırdığı namazın ardından Canca'nın tabutu cenaze aracına taşındı. Cenaze aracı polis eskortu eşliğinde camiden ayrılırken, meslektaşları ve yakınları Canca'yı polis selamıyla uğurladı. Canca'nın naaşı Döşemealtı'ndaki Yeşilbayır Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Törene Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş çelenk gönderdi.

Kaynak: DHA
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