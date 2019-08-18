Elektrikle balık avlayan kişi akıma kapılarak öldü

18.08.2019 23:10

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde elektrikle balık avlamak isteyen kişi akıma kapılarak hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Yürükçal Mahallesi'nde Hüseyin Ercan (32) balık tutmak için gittiği Kuz Çayı'nda elektrik hattına kablo atarak deredeki suya akım verdi.

Bir süre sonra ise suya temas eden Ercan, akıma kapıldı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan Ercan, kurtarılamadı.

Cenaze, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA