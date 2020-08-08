Elektrik direğine çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde elektrik direğine çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.
08.08.2020 13:43 | Son Güncelleme: 08.08.2020 14:38
Samsun'un Çarşamba ilçesinde elektrik direğine çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Erdönmez idaresindeki 60 KV 224 plakalı arı kovanı yüklü kamyonet, Çarşamba-Ayvacık kara yolu Sefalı mevkisinde yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı.
Kazada yaralanan araç sürücüsü, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA