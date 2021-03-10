Elazığ'da İpekböceği yetiştiricilerine 26 bin fidan desteği

Elazığ'da ipekböceği yetiştiricilerinin desteklenmesi amacıyla 26 bin adet dut fidanı verildi.

Valilik koordinesinde 2019 yılında başlatılan "İpekböceği Yetiştiriciliği ve İpekli Dokumaların Yeniden Hayata Geçirilmesi Projesi" sürüyor. Proje kapsamında 31 çiftçiye Orman Fidanlık Müdürlüğü tarafından 25 bin adet kaplı akdut fidanı aşısız meyveli, ayrıca bin adet adet aşılı çınar yapraklı, 3 metre boyunda 12-14 çapında meyvesiz dut fidanı temin edilerek teslimi yapıldı.

Fidan tesliminde konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan," İpekböceği Yetiştiriciliği Projesi 2019 yılında Elazığ Valiliği, Ticaret ve Sanayi Odası, TOBB İl Kadın Girişimciler İcra Kurulu, Fırat Üniversitesi, Orman Bölge Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Kozabirlik ortak çalışmasıyla başlatılmış olup halihazırda devam etmektedir. Proje kapsamında müdürlüğümüzden dut fidanı talebinde bulunan 31 çiftçimize, 25 bin adet akdut fidanı aşısız meyveli, ayrıca bin adet adet aşılı çınar yapraklı, dut fidanı tahsis edildi. Proje sayesinde Elazığ, ipekböceği yetiştiriciliği konusunda önde gelen illerden olacak" dedi.

Programa Karahan'ın yanı sıra Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, ilgili kurum temsilcileri ve yetiştiriciler katıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı