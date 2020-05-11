Elazığ'da 92 yıllık kapalı çarşı 44 gün sonra açıldı
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Elazığ'da 92 yıllık kapalı çarşı 44 gün sonra açıldı

Elazığ'da 92 yıllık kapalı çarşı 44 gün sonra açıldı
11.05.2020 13:37 | Son Güncelleme: 11.05.2020 13:41

Elazığ'da 92 yıllık kapalı çarşı 44 gün sonra açıldı Kentte 92 yıllık kapalı çarşının yanı sıra buğday pazarı olmak üzere ülke genelinde olduğu gibi berber ile alışveriş merkezleri de tedbirler alınarak açıldı Elazığ'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan 92 yıllık kapalı çarşı 44 gün...

Elazığ'da 92 yıllık kapalı çarşı 44 gün sonra açıldı

Kentte 92 yıllık kapalı çarşının yanı sıra buğday pazarı olmak üzere ülke genelinde olduğu gibi berber ile alışveriş merkezleri de tedbirler alınarak açıldı

ELAZIĞ - Elazığ'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan 92 yıllık kapalı çarşı 44 gün sonra tekrar açıldı. Kentte tedbirler kapsamında kapanan buğday pazarı, berberler, alış veriş merkezleri de açılarak vatandaşa hizmet vermeye başladı.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da koronavirüs tedbirlerinin normalleştirme sürecine girdi. Kentte 92 yıllık tarihinde ilk defa 29 Mart'ta kapanan kapalı çarşı 44 gün sonra açıldı. Çarşı da esnaflar, ürünlerini tezgahlarına yerleştirirken, vatandaşlar da alışverişlerini yapmaya başladı. Sosyal mesafe ve alınan tedbir kararları ise kapalı çarşıda bugünden itibaren uygulanmaya başladı. Salgın nedeniyle 25 gün önce kapılarını kapatan Buğday pazarı olarak bilinen merkezde açıldı.

Öte yandan ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da sabah 09.00 itibariyle açılan berber, kuaföre ve güzellik merkezleri açıldı. 55 günden sonra iş yerlerini açan berberler, önceden randevu alan müşterilerini tıraş etti. Berberlerde hem sosyal mesafe hemde hijyen kurallarına dikkat edildiği aktarıldı. Ayrıca kentte bulunan 2 alış veriş merkezi de kapılarını açtı.

Kapalı çarşının açılmasıyla birlikte alışverişe geldiklerini belirten vatandaşlardan Mahsun Gürbüz, " Bugün kapalı çarşıya gelip alışveriş yaptık. Buranın açılmasından dolayı da sevinçliyiz. Her ilde olduğu gibi bizim de kapalı çarşımız var ve alışveriş merkezimiz olmuş" dedi.

Buğday Meydanı'nda 36 yıla aşkındır esnaflık yapan Ali Oruç, " Yaklaşık 1 aydır Buğday Meydanı kapalıdır. Bugün açıldı ve şuanda kendi malımızı düzeltiyoruz. Eski ürünleri kaldırıp, yeni ürünleri tezgahlara yerleştiriyoruz"ifadelerini kullandı.

55 gündür iş yerlerinin kapalı olduğunu belirten Kuaför Serkan Yılmaz, "Bugün ilk günümüz çok şükür. Heyecanlıyız özlemişiz işimizi. Şuanda Cuma gününe kadar yoğunluk var. Randevularımız ful dolu. Tek kullanımlık eldiven maske örtü kullanıyoruz. Malzemelerimizi de her tıraştan sonra dezenfektan ediyoruz"diye bilgi verdi.

Elazığ'da 92 yıllık kapalı çarşı 44 gün sonra açıldı

Kaynak: İHA

Manşet

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