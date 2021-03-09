Ekvador'da her 3 günde bir kadın cinayeti işleniyor
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Ekvador'da her 3 günde bir kadın cinayeti işleniyor

09.03.2021 06:41 | Son Güncelleme: 09.03.2021 06:44
Ekvador'da her 3 günde bir kadın cinayeti işleniyor

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, her 3 günde bir kadının öldürüldüğü bildirildi.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, her 3 günde bir kadının öldürüldüğü bildirildi.

Ülke basınında çıkan habere göre, Latin Amerika Alternatif Kalkınma Derneğinin (ALDEA), 1 Ocak ila 3 Mart tarihlerinde yaptığı çalışmalar sonucu yayımladığı raporda, Ekvador'da her 3 günde bir kadının, saldırı sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

Öldürülen kadınların yüzde 45'inin yaş aralığının, 25 ila 39 olduğu vurgulanan raporda, ülkede Ocak 2014'ten bu yana çeşitli saldırılarda 870 kadının hayatını kaybettiği aktarıldı.

Raporda, ülkenin başlıca kentlerinden Guayas, Manabi, Azuay, Chimborazo, Los Rios ve Sucumbios'un, kadın cinayetlerinin en fazla işlendiği yerler olduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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