WhatsApp'a dünya genelinde erişim sıkıntısı yaşanıyor

WhatsApp uygulamasında dünya genelinde sabah saatlerinden bu yana erişim sıkıntısı yaşanıyor.

Dünya çapında erişim sorunlarını tespit eden Downdetector.com internet sitesine göre, bugün saat 09.00'dan bu yana WhatsApp'a erişim sıkıntısı bulunuyor. WhatsApp üzerinden mesaj alışverişi, fotoğraf ve video paylaşımı yapılamıyor.

Downdetector.com'a göre, erişim aksaklığı İngiltere, Hindistan, Güney Afrika ve Asya'da yoğunlaştı. Aksaklığa neyin sebep olduğu henüz bilinmiyor.

WhatsApp'ın ana şirketi Meta sözcüsü, konuya ilişkin, "Bazı kişilerin şu anda mesaj göndermekte sorun yaşadığının farkındayız ve WhatsApp'ı mümkün olduğunca hızlı geri getirmek için çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.