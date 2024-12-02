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Türkiye'nin en zengin iş insanları listesi değişti

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Dünyaca ünlü Forbes dergisi, Türkiye'nin en zengin iş insanları listesini güncelledi. Geçen sene 5.3 milyar dolarlık servetiyle listenin zirvesinde yer alan iş insanı İbrahim Erdemoğlu bu yıl 10. sıraya düştü.

İş dünyasının nabzını tutan Forbes dergisi yıl içinde hem dünyanın hem de ülkelere göre en zengin insanların listesini paylaşmaya devam ediyor.

Forbes, 2024'ü bitirirken milyarderler listesinde güncelleme yaptı. Bu yılın Türkiye'nin en zengin isimleri merak edilirken, paylaşılan mevcut tablodaki değişim dikkat çekti.

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN ZENGİNLERİ LİSTESİ

10. İbrahim Erdemoğlu (2.2 milyar dolar)

2023 yılında 5.3 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin iş insanı unvanını alan Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, geçen zamanda Borsa İstanbul'da şirketlerine ait hisselerin değer kaybetmesiyle servetini koruyamadı.

Türkiye'nin en zengin iş insanları listesi değişti

Erdemoğlu'nun toplam varlıklarında 3 milyar doların üzerinde bir erime meydana geldi. İbrahim Erdemoğlu, 2024 yılı için paylaşılan 'Türkiye'nin en zengin 10 iş insanı' listesine bu yıl son sırada yer aldı.

Türkiye'nin en zengin iş insanları listesi değişti

9. Ferit Faik Şahenk (2.2 milyar dolar)

Türkiye'nin en zengin iş insanları listesi değişti

8. Mehmet Sinan Tara (2.4 milyar dolar)

Türkiye'nin en zengin iş insanları listesi değişti

7. Hamdi Ulukaya (2.5 milyar dolar)

Türkiye'nin en zengin iş insanları listesi değişti

6. Erman Ilıcak (2.6 milyar dolar)

Türkiye'nin en zengin iş insanları listesi değişti

5. Mustafa Rahmi Koç (2.8 milyar dolar)

Mustafa Rahmi Koç ise 2.8 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin 5'inci iş insanı oldu.

Türkiye'nin en zengin iş insanları listesi değişti

4. Şaban Cemil Kazancı (3.1 milyar dolar)

Türkiye'nin en zengin iş insanları listesi değişti

3. Semahat Sevim Arsel (3.1 milyar dolar)

İpek Kıraç'ın arkasında bir başka Koç Ailesi üyesi olan Semahat Sevim Arsel yer aldı.

Türkiye'nin en zengin iş insanları listesi değişti

2. İpek Kıraç (3.2 milyar dolar)

İpek Kıraç, 3.2 milyar dolarlık varlıkla Türkiye'nin en zengin iş kadını olma başarısı gösterdi.

Türkiye'nin en zengin iş insanları listesi değişti

1. Murat Ülker (5.1 milyar dolar)

Forbes Dergisi tarafından anlık olarak güncellenen listede bu yılın şampiyonu ise Yıldız Holding Yönetim Kurulu üyesi, pladis ve Godiva Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Murat Ülker oldu.

Gıda sektöründe Türkiye'nin en büyük şirketlerinin başında yer alan Murat Ülker, 5.1 milyar dolarlık servetiyle en yakın rakibine 2 milyar dolarlık bir fark attı.

Türkiye'nin en zengin iş insanları listesi değişti
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSerkan:

acaba en gariban sıralamasinda ben kaçıncı olurum?

Yorum Beğen13
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Haber Yorumlarıbiri bizi gözetliyor:

ülker ürünlerini evime sokmam .

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

onca servete rağmen gıda dedektifini devamlı mahkemeye verip davaları kaybediyor çünki gıda dedektifi yaptığı yayınlarda yalnızca etikette yazan küçücük yazılan yazılarda beyan edilen bilgileri okuyor ürünlerin içeriğini açıklıyor herhalde bundan rahatsız oluyorlar

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