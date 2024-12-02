Türkiye'nin en zengin iş insanları listesi değişti

İş dünyasının nabzını tutan Forbes dergisi yıl içinde hem dünyanın hem de ülkelere göre en zengin insanların listesini paylaşmaya devam ediyor.

Forbes, 2024'ü bitirirken milyarderler listesinde güncelleme yaptı. Bu yılın Türkiye'nin en zengin isimleri merak edilirken, paylaşılan mevcut tablodaki değişim dikkat çekti.

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN ZENGİNLERİ LİSTESİ

10. İbrahim Erdemoğlu (2.2 milyar dolar)

2023 yılında 5.3 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin iş insanı unvanını alan Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, geçen zamanda Borsa İstanbul'da şirketlerine ait hisselerin değer kaybetmesiyle servetini koruyamadı.

Erdemoğlu'nun toplam varlıklarında 3 milyar doların üzerinde bir erime meydana geldi. İbrahim Erdemoğlu, 2024 yılı için paylaşılan 'Türkiye'nin en zengin 10 iş insanı' listesine bu yıl son sırada yer aldı.

9. Ferit Faik Şahenk (2.2 milyar dolar)

8. Mehmet Sinan Tara (2.4 milyar dolar)

7. Hamdi Ulukaya (2.5 milyar dolar)

6. Erman Ilıcak (2.6 milyar dolar)

5. Mustafa Rahmi Koç (2.8 milyar dolar)

Mustafa Rahmi Koç ise 2.8 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin 5'inci iş insanı oldu.

4. Şaban Cemil Kazancı (3.1 milyar dolar)

3. Semahat Sevim Arsel (3.1 milyar dolar)

İpek Kıraç'ın arkasında bir başka Koç Ailesi üyesi olan Semahat Sevim Arsel yer aldı.

2. İpek Kıraç (3.2 milyar dolar)

İpek Kıraç, 3.2 milyar dolarlık varlıkla Türkiye'nin en zengin iş kadını olma başarısı gösterdi.

1. Murat Ülker (5.1 milyar dolar)

Forbes Dergisi tarafından anlık olarak güncellenen listede bu yılın şampiyonu ise Yıldız Holding Yönetim Kurulu üyesi, pladis ve Godiva Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Murat Ülker oldu.

Gıda sektöründe Türkiye'nin en büyük şirketlerinin başında yer alan Murat Ülker, 5.1 milyar dolarlık servetiyle en yakın rakibine 2 milyar dolarlık bir fark attı.