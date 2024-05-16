Üye Girişi
Haberler

TÜİK İstatistik Konseyi 18. Toplantısı Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) başkanlığında, ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla 'İstatistik Konseyi 18. Toplantısı' gerçekleştirildi. Toplantıda, 2022-2026 dönemini kapsayan 4. Resmi İstatistik Programı değerlendirildi ve diğer resmi istatistik üreten kurum ve kuruluşlarla kapsamlı görüşmeler gerçekleştirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) başkanlığında, ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla "İstatistik Konseyi 18. Toplantısı" gerçekleştirildi.

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, "İstatistik Konseyi 18. Toplantısı"nda, 2022-2026 dönemini kapsayan 4. Resmi İstatistik Programı değerlendirildi.

Toplantı kapsamında deprem ve sel gibi afetler nedeniyle ihtiyaç duyulan, idari sınırlardan bağımsız nüfus verisi üretildi ve bu veri "https://cip.tuik.gov.tr" web adresinden erişilebilen Coğrafi İstatistik Portalı'nda yayımlandı.

Ülkelerin Avrupa İstatistikleri Uygulama Esasları etik ve kalite ilkelerine uyum düzeylerinin belirlenmesi ve istatistik üretim süreçlerinin değerlendirmesi için Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından "Emsal Tarama Çalışması" gerçekleştirilecek.

Toplantıda TÜİK'in yanı sıra diğer resmi istatistik üreten kurum ve kuruluşlarla kapsamlı görüşmeler gerçekleştirildi, 2023 Yılı Resmi İstatistik Programı'nın genel değerlendirilmesi yapıldı.

Resmi İstatistik Programı

Türkiye İstatistik Kanunu kapsamında, kurum ve kuruluşların katkılarıyla 2007 yılından itibaren beşer yıllık dönemler için Resmi İstatistik Programı hazırlanıyor. Resmi İstatistik Programı ile disiplinli bir istatistik üretimi ve yönetimi amaçlanıyor. Türkiye İstatistik Kanunu'nun sadece TÜİK'i değil, Türkiye İstatistik Sistemi'nde istatistik üretimine katkıda bulunan tüm kurumları kapsadığı vurgulanıyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye Ekonomi Güncel Haberler

Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk'e 10 yıl hapis cezası verildi, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti

Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk'e 10 yıl hapis cezası verildi, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti

 Kobani davasında 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Ahmet Türk: Karar verenler yargıçlar değil siyasiler

Kobani davasında 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Ahmet Türk: Karar verenler yargıçlar değil siyasiler

 Selahattin Demirtaş'a Kobani Davası'nda 42 yıl hapis cezası

Selahattin Demirtaş'a Kobani Davası'nda 42 yıl hapis cezası

Bakmadan Geçme

Aldatmak 70. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 16 Mayıs Aldatmak yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? 17 Mayıs Cuma Hutbesi yayınlandı! 17 Mayıs Cuma Hutbesi tam metni! Minnesota TW Denver Nuggets NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 17 Mayıs Basketbol NBA CANLI İZLE! Survivor Düello oyununu kim kazandı? 16 Mayıs Perşembe 2024? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 16-17 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi! Survivor eleme adayları kim? 16 Mayıs Perşembe Survivor potada kimler var? Survivor kim kazandı? 16 Mayıs Perşembe Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? Kıran kırana mücadelenin yaşanacağı Survivor All Star 2024't Survivor kim elendi, Survivor kim gitti 16 Mayıs Perşembe? #121641616 #12161416 BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 16-17 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 16-17 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi! Kobani Davası'nda kimler ceza aldı, kimler beraat etti? Selahattin Demirtaş neden ceza aldı, suçu neydi? Burçlara göre doğal taş nedir? Hangi burç hangi doğal taşı kullanmalı? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 16-17 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi! Eyvah Eyvah 3 nerede çekildi, hangi ilde? Eyvah Eyvah 3 konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Eyvah Eyvah 3 ne zaman çıktı, hangi şehir ve ilçede çekildi?
Figen Yüksekdağ, Kobani Davası'nda 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Figen Yüksekdağ, Kobani Davası'nda 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title