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Adı dahi yetti! Piyasalar Trump göreve gelmeden coştu

Adı dahi yetti! Piyasalar Trump göreve gelmeden coştu
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ABD'nin 47'nci Başkanı Donald Trump, bugün gerçekleşecek yemin töreniyle birlikte görevi resmen devralacak. Piyasaların gözü kulağı ise ikinci Trump dönemine çevrilmiş durumda. Küresel ekonomide Trump'ın vereceği ilk izlenim ve kararlar yakından takip ediliyor. Trump'ın alacağı ilk kararların piyasaların yönünü tayin etmesi bekleniyor.

Küresel piyasalarda ABD'de yeni yönetimin uygulayacağı politikaların ekonomi üzerindeki olası etkilerine ilişkin soru işaretleri varlığını korurken, bugün 47'nci ABD Başkanı olarak görevine başlayacak olan Donald Trump'ın yemin töreni öncesinde pozitif bir seyir izleniyor. Dünya genelinde enflasyon-resesyon ikilemi devam ederken, ABD'de Trump yönetiminin uygulayacağı politikaların uluslararası ekonomi ve ticareti nasıl etkileyeceğine dair belirsizlikler piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor.

Adı dahi yetti! Piyasalar Trump göreve gelmeden coştu

İLK KARARDAN OLUMLU ETKİ BEKLENİYOR

Analistler, Trump'ın yapacağı açıklamaların yakından takip edildiğini belirterek, açıklamalarda yeni yönetimin ticaret ve ekonomi politikalarına yönelik ipuçlarının aranacağını söyledi. Bunlara ek olarak Trump'ın alacağı ilk kararların piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor. Cuma günü açıklanan verilere göre ABD'de sanayi üretimi, Aralık 2024'te yüzde 0,9 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Ülkede kapasite kullanım oranı da aynı dönemde 0,6 puan artışla yüzde 77,6'ya yükseldi. Ülkede yapımına başlanan yeni konut sayısı, Aralık 2024'te yüzde 15,8 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Kurumsal tarafta ise ABD'de büyük bankaların beklenenden iyi finansal sonuçları ile çekirdek enflasyonun yavaşladığına dair işaretler, cuma günü yatırımcıların risk iştahını destekledi.

NVIDIA VE TESLA YÜZDE 3'ÜN ÜZERİNDE PRİM YAPTI

Büyük teknoloji şirketlerinin hisselerindeki artış endekslerdeki yükselişe öncülük ederken Nvidia ile Tesla'nın hisseleri yüzde 3'ün üzerinde, Amazon'un hisseleri yüzde 2,4, Alphabet'in hisseleri yüzde 1,6 ve Microsoft'un hisseleri yüzde 1 değer kazandı. Söz konusu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 4,63 seviyesinde bulunurken, dolar endeksi ise yüzde 0,3 düşüşle 109,1 seviyesinden haftaya başladı.

Adı dahi yetti! Piyasalar Trump göreve gelmeden coştu

ALTIN YÜKSELDİ, PETROL DÜŞTÜ

Altının ons fiyatı cuma günü yüzde 0,6 azalışla 2 bin 701 dolardan kapanırken, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 2 bin 703 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı yeni haftada yüzde 0,1 değer kaybıyla 79,8 dolar seviyesinden alıcı buluyor. New York Borsası'nda cuma günü S&P 500 endeksi yüzde 1, Dow Jones endeksi yüzde 0,78 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,51 değer kazandı. Bugün ise ABD piyasalarında, Martin Luther King günü dolayısıyla işlemler gerçekleşmeyecek.

AVRUPA BORSALARINDA GÖZLER YENİ ABD YÖNETİMİNİN ATACAĞI ADIMLARDA

Avrupa borsalarında cuma günü pozitif bir seyir öne çıkarken, gözler bugün yeni ABD yönetiminin atacağı adımlara çevrildi. Bugün yemin edip göreve başlayacak Trump'ın atacağını belirttiği tarife adımlarının Avrupa ekonomisine etkileri merak konusu olmaya devam ederken, bölge genelinde resesyon endişeleri ana ekonomik gündem maddesi olmayı sürdürüyor.

Adı dahi yetti! Piyasalar Trump göreve gelmeden coştu

Cuma günü açıklanan verilere göre, Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), beklentiler dahilinde aralık ayında aylık yüzde 0,4, yıllık bazda da yüzde 2,4 yükseldi. İngiltere'de, perakende satışlar ise Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 0,3 azalarak beklentilerin oldukça altında kaldı. Bu gelişmelerle, cuma günü Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,98, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi 1,25, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,20 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,35 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne pozitif bir seyirle başladı.

Adı dahi yetti! Piyasalar Trump göreve gelmeden coştu

ASYA PİYASALARI TRUMP'IN İLK GÜNÜNDE VERECEĞİ İZLENİMLERİ BEKLİYOR

Asya tarafında karışık bir seyir öne çıkarken, Çin'de gösterge faiz işlevi gören 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında (LPR) değişikliğe gidilmedi. Ulusal Bankalar Arası Fon Merkezi açıklamasına göre, 1 yıllık kredi faiz oranı yüzde 3,1, 5 yıllık kredi faiz oranı ise yüzde 3,6'da sabit tutuldu. Çin'deki 18 bankanın, Çin Merkez Bankasının (PBoC) borçlanma faizi üzerine koyduğu kar payı bildirimlerine göre belirlenen LPR, 2019'dan bu yana ülkenin gösterge faizi işlevini görüyor. Bölgedeki makroekonomik veri akışı da takip edilirken, bugün Japonya'da açıklanan verilere göre, Kasım 2024'e ilişkin çekirdek makine siparişleri aylık yüzde 3,4, yıllık yüzde 10,3 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Ülkede aynı döneme yönelik sanayi üretimi ise aylık bazda yüzde 2,2 yıllık 2,7 azalırken, kapasite kullanım oranı yüzde 1,9 düştü.

Adı dahi yetti! Piyasalar Trump göreve gelmeden coştu

Öte yandan, bugün yemin ederek göreve başlayacak Trump'ın başkanlığının ilk gününde vereceği izlenimler ve açıklamalar bölge ülkeleri tarafından yakından takip ediliyor. Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,4 yükselirken, Güney Kore'de Kospi endeksi yatay seyrediyor.

Kaynak: AA / Umut Halavart - Ekonomi
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