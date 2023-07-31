Toroslar EDAŞ, Mersin'de Kesintisiz Elektrik Dağıtımı Hizmetlerini Sürdürdü

Toroslar EDAŞ, Mersin'de kesintisiz elektrik dağıtımı çerçevesinde 2023 yılının ilk 6 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini hız kesmeden sürdürdü. Elektrik dağıtımını dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlar ile gerçekleştiren Toroslar EDAŞ, Mersin'de yılın ilk 6 ayında müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde başarılı çalışmalara imza attı.

Toroslar EDAŞ, Mersin'de kesintisiz elektrik dağıtımı çerçevesinde 2023 yılının ilk 6 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini hız kesmeden sürdürdü.

Elektrik dağıtımını dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlar ile gerçekleştiren Toroslar EDAŞ, Mersin'de yılın ilk 6 ayında müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde başarılı çalışmalara imza attı. Kurum, bu çerçevede Mersin'de hizmet verdiği 11 bin 841 trafo ve 42 bin 531 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.

Daha aydınlık bir Mersin için Akdeniz, Erdemli, Toroslar, Mezitli, Yenişehir, Tarsus, Çamlıyayla, Gülnar, Aydıncık, Silifke, Anamur, Bozyazı ve Mut' ta 7 bin 332 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Toroslar EDAŞ ekipleri, bölgede71 pano ile 278 trafo ve 303 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 14 bin 442 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı.

Mersin'de hizmet verdiği 1 milyondan fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam bin 616 kilometrelik yeni yer altı hattı tesis eden Toroslar EDAŞ ekipleri, kentte 2 bin 522 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı. Ayrıca yeni 139 elektrik panosu ve 73 trafo merkezi montajı da tamamlandı. Söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamları ile Toroslar EDAŞ, 2023 yılının ilk 6 ayında koymuş olduğu hedefleri başarıyla gerçekleştirdi.

Toroslar EDAŞ, 2016- 2020 yıllarını kapsayan son tarife döneminde Türkiye'deki 21 dağıtım şirketi arasında en çok yatırımı yapan şirket oldu.

Müşteri odaklı yaklaşımla 7/24 hizmet sunan Toroslar EDAŞ, 'www.toroslaredas.com.tr', 'Toroslar 186 Mobil Uygulaması', '0322 186 00 00' numaralı 'WhatsApp İhbar Hattı' ve '186' numaralı müşteri hattından tüm müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya devam ediyor. - MERSİN