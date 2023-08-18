Toroslar Belediyesi Ayvagediği Mahallesi'nde Sondaj Kuyusu Açtı

Mersin'in merkez ilçesi Toroslar Belediyesi, yetersiz su sorunu yaşayan Ayvagediği Mahallesi'nde yeni bir sondaj kuyusu açarak çiftçiyi sevindirdi.

Çiftçilerin, tarım arazilerinin ve bahçelerinin sulanmasını kolaylaştırmak amacıyla Çapar mevkiinde faaliyete geçirilen sondaj kuyusu, düzenlenen törenle açıldı. Programda konuşan Ayvagediği Mahalle Muhtarı Ayhan Gümeli, mahallelerine önemli bir hizmet kazandıran Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a teşekkür ederek, "Her yer kurudu. Allah bize güzel bir nimet verdi. Başkanımızın ve kaymakamımızın sayesinde bunu başardık ve açılan sondaj kuyusu ile bahçelerimize su veriyoruz. Bu çalışma, birlik ve beraberlik içinde yapıldı. Herkese kullanmak nasip etsin" dedi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ise Ayvagediği Mahallesi sakinlerinin sondaj kuyusu talebini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Milletimizin, devletimizin zor zamanda, dar zamanda nasıl bir araya gelip bir problemi hızlıca, kolayca, doğru yerde ve doğru zamanda çözebileceğini bir kez daha gördük. Kaymakamımıza ve muhtarımıza teşekkür ediyoruz. Sen bir yola çıkacaksın, bir arada olacaksın, birbirini sevecek sayacaksın, sıkıntıyı ve derdi çekeceksin ki birileri sizi destekleyecek. 30 kişi organize bir şekilde buraya geldi, buradaki eksiklikler giderildi ve su akıtıldı. Toroslar Belediyesi olarak elimizden geleni yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Ayvagediği, farkını, birliğini ve beraberliğini gösterdi. Suyumuz, hayırlı ve bereketli olsun. Üretenin, çalışanın daha çok kazandığı bir döneme giriyoruz. Gıdanın, tarımın, ürünün daha kıymetli olduğu bir dönemdeyiz. Çiftçimiz, köylümüz, ablalarımız ve abilerimiz çalışıyorlar, mücadele ediyorlar. İnşallah hep beraber daha güzel günlere doğru emin adımlarla ilerleyeceğiz. Allah birliğimizi daim eylesin" diye konuştu.

Toroslar Kaymakamı İbrahim Çenet de sondaj kuyusunun çiftçilere bereketli olmasını dileyerek, "Toroslar Belediye Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz, çevik belediyeciliği ve ekibiyle bu işe el attılar ve çok kısa sürede suyu akıtmayı başardılar. Emeği geçen başkanımıza, mahalle muhtarımıza ve bütün çiftçi kardeşlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleri de Başkan Yılmaz'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi. - MERSİN