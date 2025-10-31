Togg, Almanya'da ilk teslimatlarını gerçekleştirdi

Türkiye'nin yerli ve milli otomobil hayalini gerçekleştiren Togg, Avrupa'da ilk teslimatlarına başladı.

Avrupa'daki ilk pazarı olan Almanya'da eylül ayı itibarıyla satışa başlayan Togg, ilk akıllı cihazlarının teslimatını gerçekleştirdi.

Hem T10X hem de T10F modelleri ile Almanya pazarına giriş yapan Togg, Alman otomotiv sektörünün başkenti Stuttgart'ta yapılan ilk teslimatlarla önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı.

Stuttgart'ta Togg merkezinin bulunduğu alanda düzenlenen etkinlikte T10X ve T10F kullanıcılarıyla buluştu. Böylece Türkiye'de tasarlanıp geliştirilen ve üretilen akıllı cihazlar ilk kez Almanya yollarına çıkmış oldu.

8 Eylül 2025'te Münih'te düzenlenen IAA Mobility fuarında Almanya tanıtımı gerçekleştirilen, T10X ve T10F, 29 Eylül'de ön siparişe açılmıştı.

"Almanya'da yerli üretilen arabaya biniyoruz"

Aracını teslim alan Hüsamettin Zeybek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Togg'u sahip olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Anlatılacak çok şey var da insan birdenbire kilitleniyor. Niye; Yani geçmişe baktığın zaman bir araba yapıldığı zamanda başbakan asılmış. Şimdi ise şu anda Almanya'da bugün yerli üretilen arabaya biniyoruz. Güzel bir şey. Şimdiye kadar bizim araçlarda yerli üretim Petlas'lar vardı. Şimdi de yerli üretim araç kullanacağız. Güzel bir şey. Yani anlatılmayacak bir şey." dedi.

Duygu Zeybek de ilk siparişi vermekten çok gurur duyduğunu vurgulayarak, "Almanya'da bir Türk otomobilinin sürülebilmesi bile bizim için mutluluk. Bunu yaşadığımız için, bize bu şansı verdikleri için çok teşekkür ederiz Türkiye'ye. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

Gurur verici ve fiyatı uygun

Bugün aracını teslim alan Ali Aydoğan da duygularını anlatmakta zorlandığını belirterek, "Heyecanlıyız, çok heyecanlıyız, çok mutluyuz." dedi.

Almanya'da ön siparişlerin başladığı 29 Eylül'de Togg aracını sipariş verdiğini belirten Aydoğan, "Kendi arabamızı Almanya gibi bir Avrupa ülkesinde kullanmak bizim için çok gurur verici şeydi ve mutluyuz. Bugün burada olmaktan, arabamı teslim almaktan, Türk arabasını, kendi yerli malımızı kullanabilmekten çok mutluyuz." diye konuştu.

Togg'un "azimle" emek verilince bir şeylerin olacağını gösterdiğini vurgulayan Aydoğmuş, akıllı cihazı ilk çıktığı günden beri takip ettiklerini söyledi.

Aydoğmuş, "Akıllı telefon gibi bir akıllı bir cihazın üretilmesi çok çok güzel bir şey. Ben Alman arabası olarak Porsche kullanıyorum. O da elektrik. Şimdiki o Togg'da fiyat olarak ve de kıyaslanınca içindeki bütün uygulamaları hani bence çok üstün bir kalitede ve de daha fazlası aksesuar olarak da çok çok daha fazla. Fiyatı da benim için fevkalade uygun bir şey yani. Avrupa pazarında tutması gereken bir fiyat." diye konuştu.

Ali Aydoğan'ın hanımı Maria Aydoğmuş da Togg otomobilin farklı olduğu belirterek, "Genel olarak Avrupa'daki diğer otomobillere bakıyorum ve bunun gerçekten harika olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Tereddütsüz satın aldım

Hasan Aygüneş de Almanya'da Togg sahibi olmaktan dolayı çok gururlu olduğunu dile getirerek, "Mercedes'im vardı. Mercedes'imi Togg'u alabilmek için geri verdim. Togg'u, sürdüm ve çok beğendim. Gerçekten de diğerlerinden hiç arkada kalmamışız. ya o kadar geç başlamamıza rağmen geçmişiz bile adamları. Yani Almanya'da onlardan daha güzel bir araba yapmamız gerçekten de çok bir gurur kaynağı benim için. ve hiç düşünmedim. Yani eşimle, ailemle konuştum, hemen dedik, hemen almamız lazım. Yani hem Türkiye'mizi destek olarak hem de arabanın gerçekten de çok güzel olması bizi hiç ürküttürmedi." değerlendirmesinde bulundu.

Togg'un Türkiye için büyük bir adım olduğunu anlatan Aygüneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yani 1960'larda Devrim arabasını filan yapmaya uğraştık, ne yazık ki olmadı. Bu sefer iyi bir Cumhurbaşkanımızın gayretiyle TOGG güzel bir araba yaptı. Gürcan Karakaş'ın fedakarlık ederek Almanya'yı bırakıp da Türkiye'ye gidip böyle bir misyona önderlik etmesi çok gurur verici. Teşekkür ederim ona. Gerçekten de güzel bir şey yaptılar, güzel bir şey başardılar. Bütün ekibine teşekkür ediyorum."

Bugün otomobilini teslim alan Aslıhan Arzıman da Türkiye'de üretilmiş Togg'u satın almaktan çok mutlu olduğunu belirterek, "Biz zaten uzun zamandır bekliyorduk bu aracı. İlklerden de olmak çok mutluluk verici." dedi.

Almanya'da teslimat, servis ve deneyim alanları genişliyor

Alınan bilgiye göre, "Bir otomobilden fazlası için" yola çıkan Togg, bağımsız Euro NCAP programının tüm testlerinden en yüksek derece olan 5 yıldızı alan T10X ve T10F ile Avrupalı kullanıcılarla buluşmaya devam edecek.

Almanya'daki ilk teslimatlarını yapan Togg, ülkede kullanıcılarla buluşma noktalarını da hızla genişletiyor. İlk teslimat noktası olarak Kelheim'i belirleyen marka, kısa süre içinde Neuss'ta da yeni bir teslimat noktasını devreye alacak.

Berlin, Essen ve Nürnberg'de aktif servis noktaları hizmet verirken, Münih başta olmak üzere yeni şehirlerde de servis altyapısının devreye alınması için çalışmalar sürüyor.

Kullanıcı deneyimini merkeze alan Togg, Almanya genelinde genişleyen test sürüşü ve deneyim noktalarıyla da sahada. Köln, Berlin, Frankfurt, Münih ve Hamburg'da test sürüşleri Trumore uygulaması üzerinden randevu ile gerçekleştiriliyor. Ayrıca Köln, Hamburg ve Frankfurt'ta pop-up mağazalar kullanıcılara hizmet veriyor. Önümüzdeki dönemde farklı şehirlerde de yeni deneyim alanları açılacak.

Dijital ekosistem Almanya'da da devrede

Bu arada Togg'un dijital platformu Trumore, Almanya'daki kullanıcılar için de siparişten teslimata, ödeme çözümlerinden araç yönetimine kadar tüm süreçleri uçtan uca dijital olarak sunuyor. Araç içi dijital servisler, rota ve şarj planlama özellikleri ile kişiselleştirilebilir deneyimler Almanya'da da devreye alındı. Yakın dönemde eklenmesi planlanan enerji çözümleri de Togg'un Almanya'da kurduğu mobilite ekosisteminin önemli bir parçası olacak.