Ticaret borsalarında ağustosta 49 bin tonun üzerinde fındık işlem gördü

Ticaret borsalarında bu yılın ağustos döneminde 49 bin tonun üzerinde fındık işlem gördü.

Ticaret borsalarında bu yılın ağustos döneminde 49 bin tonun üzerinde fındık işlem gördü.

Giresun Ticaret Borsasından yapılan yazılı açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında ağustosta gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Ağustos 2022 döneminde borsalarda 49 bin 61 ton fındık satıldı.

En fazla işlem 17 bin 99 tonla Düzce'de gerçekleştirildi. Bu kenti 7 bin 664 tonla Sakarya ve 4 bin 916 tonla Ordu izledi.