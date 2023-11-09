Tekirdağ Valisi Şarköy'de Zeytin Hasadına Katıldı

Tekirdağ Valisi beraberindeki heyet ile Şarköy ilçesinde zeytin hasadına katıldı.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Şarköy Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı, Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, Akademisyen Prof. Dr. Mücahit Taha Özkaya ve ilçe protokolü Şarköy İlçesi Cumhuriyet Mahallesinde zeytin hasadına katıldı. Zeytinlikte üreticilerle bir süre sohbet eden Vali Soytürk, ilçedeki zeytin yetiştiriciliği ve hasat süreci hakkında bilgi alarak zeytin hasadının bol ve bereketli geçmesini diledi.

Hasat sonrasında Eriklice Mahallesi meydanında düzenlenen Mahalle Muhtarları, zeytin paydaşları ve vatandaşla buluşma toplantısı çerçevesinde bir süre sohbet edip sorun, talep ve beklentiler dinlenerek çözüm için gerekli çalışmaların yapılacağı ifade edildi. Mahalle Toplantısı sonrasında, Şarköy İlçesi Mürefte Mahallesinde bulunan zeytin yağhanesini ziyaret edildi. Ziyarette yağhane hakkında ve zeytinyağı üretim süreci hakkında bilgiler alındı. - TEKİRDAĞ