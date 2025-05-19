TBMM Başkanı Kurtulmuş: 'Bu dağlarda artık kardeşlik türküleri söylenecek'

Şırnak'ta Şehit Esma Çevik Petrol Üretim Alanı'nda konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bu dağlarda artık kardeşlik türküleri söylenecek" dedi.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Şırnak Gabar Dağı Şehit Esma Çevik 54 nolu petrol çıkarma kulesinde program düzenlendi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti, MHP, CHP ve HÜDA-PAR milletvekillerinden oluşan 40'a yakın milletvekili ile gençler kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bakan Bayraktar ve heyetin alanda yaptıkları incelemenin ardından basın açıklaması düzenlendi. Burada konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bugün hem 19 Mayıs olması hem de artık 'Terörsüz Türkiye' hedefinin başlangıcının gerçekleşmeye başladığı bir dönemde böylesine önemli petrol üretim sahasında sizlerle birlikte olmak benim içinde fevkalede büyük bir şereftir, fevkalede bir onurdur. Aslında sadece burada gördüğünüz bizlerden ibaret bir topluluk değil, kalbi ile birlikte 85 milyon vatandaşımızın tamamının burada olduğunu kabul ederek bu töreni icra ediyoruz. Öncelikle iki bakımdan bugünün önemli olduğunu ifade etmek isterim. Birincisi 19 Mayıs milletimizin milli tarihi açısından fevkalede önemli bir dönüm noktasıdır. Anadolu topraklarının yabancı işgaline uğradığı, Türkiye'nin savaştan yenik çıktığı, milli kurtuluş hamlesini başlattığımız ilk gün olan 19 Mayıs'ta ardından Amasya, Erzurum ve Sivas kongreleri ile birlikte gerçekleşen Türkiye'nin milli kurtuluş destanının yazılmaya başladığı dönemin ilk adımı Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkmasıdır. 19 Mayıs bu anlamda Türkiye'nin bağımsızlık hamlesinin yeni Türkiye'nin bağımsızlık hamlesinin başlangıç günüdür. 19 Mayıs, aynı zamanda Türkiye'nin bütün emperyal projelerden kurtulmaya niyet ettiği ve gerçekten 'Ya Allah' diyerek ayağa kalktığı önemli bir tarihin başlangıcıdır. O dönem içerisinde bizim için milli bağımsızlık fevkalade önemli bir husustur. O hareketin en önemli şiarlarından birisi milli bağımsızlık duygusu. Bağımsızlık duygusunun özellikle bugün geldiğimiz bu noktada bir adım daha ileriye taşınması, tam bağımsız Türkiye idealine doğru Türkiye'nin süratle yol almasını hem istiyoruz hem de daha büyük hedefleri önümüze koyuyoruz. Bu çerçevede burada çıkarılan petrolün sadece maddi olarak petrol çıkarmadan ibaret olmadığı, az evvel bakanımızın ifade ettiği bulduğumuz doğal gaz kaynaklarının sadece doğal gaz keşfinden ibaret olmadığını da hepimiz gayet iyi biliyoruz. Kendi ayakları üzerinde duran, ele güne asla muhtaç olmayacak, bırak muhtaç olmayı dünyadaki milletler arasında yarışta öncü olacak ve birçok alanda bölgesinin ve dünyanın küresel denklemlerinin en önünde yürüyecek bir ülke olarak Türkiye'nin en temel hususlarından biridir. Tam bağımsızlık bakımından en önemli ihtiyaçlarından birisi enerji alanındaki bağımsızlığıdır. İşte bu kuyulardaki üretimin artması, doğal gaz kaynaklarımızın fevkalede ciddi bir şekilde gelişmesi, ayrıca alternatif enerji kaynaklarıyla Türkiye'nin çok ciddi bir enerji üretimi yapan ülke haline gelmesi ve inşallah bölgesel krizlerin aşılması ile birlikte göç yolları ve transit yolları üzerinde bulunan ülkemizin birçok doğal gaz ve petrol boru hatlarına da ev sahipliği yapacağı, yani çok kısacası enerji de bir hat haline geleceği aşikardır. Bu çerçevede, bu çabada öncülük yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızı, başta bakanımız olmak üzere Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının en üst yöneticisinden burada sahada çalışan 3 bin 200 kardeşimizi herkesi yürekten tebrik ediyorum, herkes sağ olsun emeği var olsun. Şu karşınızda duran sadece bir kuyu değil Türkiye'nin tam bağımsızlık idealinin bir simgesidir. Bu simgelerin artık bizim yolumuzu daha fazla açtığını, daha güçlü hale getirdiğini yürekten inanıyorum. Bu toplantımızın, bu törenimizin ikinci önemli meselesi ise 'Terörsüz Türkiye' meselesidir. Şu dağlarda, az evvel araba ile geldiğimiz yollarda inanın ki bir müddet öncesine kadar bombalar patlıyor, silahlar atlıyor, terör kol geziyordu. Acının, korkunun, şiddetin kol gezdiği dağların etekleri burası. Şimdi burada çok şükür Türkiye'nin yeni hedefi olarak ortaya koyduğu 85 milyonun bir ve beraber olmasının hedefleyen, 'Terörsüz Türkiye' idealimizle bu bölgede artık petrol kuyuları, petrol kuyularında burada var olan öğrencileri ile, yöneticileri ile çalışanları ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın bütün çalışanları, bizler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden milletvekillerimiz ile birlikte buradayız. Artık bu dağlarda korku değil, bu dağlarda ölüm değil, bu dağlarda kurşunlar, bombalar değil bu dağlarda kardeşlik türküleri söylenecek. Bu dağlarda hep beraber birlik ve beraberlik şarkıları söyleyeceğiz. Bu vesile ile terörün ortadan kaldırılması için büyük bir mücadele veren, canı pahasına bu mücadelede destanlar yazan kahramanlarımızı da minnet ve şükran ile yad ediyoruz" diye konuştu.

"Artık bu ülkenin hiçbir ferdi dağa çıkmayacağı gibi hiçbir ferdi de terörle mücadelede şehit olamayacaktır"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu kuyunun adının verildiği gencecik bir evladımız olan Esma Çevik, yola döşenen bir el yapımı bombayı patlatırken şehit olmuş bir görevli polis memurumuz. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Eğer güvenlik güçlerimizin cansiparane çalışmaları olmasaydı bugün buralarda ne 680 kilometre yol yapmak mümkün olur, ne de bu kuyuları açmak mümkün olurdu. Bütün bu terörle mücadelede hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Artık bu ülkenin hiçbir ferdi dağa çıkmayacağı gibi hiçbir ferdi de terörle mücadelede şehit olamayacaktır. Hep beraber birliği, beraberliği, kardeşliği tesis edeceğiz. Bu petrolle diğer zenginliklerimizin ortaya çıkması ile birlikte hep birlikte zenginleşeceğiz. Zenginliği, refahı paylaşacağız ve Türkiye'nin en uzak noktalarından olan Gabar'da olduğu gibi birçok uzak noktalarımızda da ekonomik kalkınmadan insanlarıız paylarına düşeni alacak. Allah milletimizin yardımcısı olsun. Dirliğimizi, birliğimizi daim eylesin. 'Terörsüz Türkiye' hedefimize en kısa zamanda herhangi bir provokasyona, herhangi bir zehirlenmeye fırsat vermeden ulaşmak nasip olsun."

Bayraktar: "81 bin varillik günlük üretime ulaşarak Türkiye'deki günlük ihtiyacımızın yaklaşık yüzde 8'ini sadece buradan karşılar hale geldik"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise Türkiye'nin enerji bağımsızlığında en önemli projelerinden bir tanesinin Gabar'daki petrol üretim sahaları olduğunu söyledi. Bakan Bayraktar, "Şehit Esma Çevik Sahası'nda olmak bu gün bizim çok anlamlı. Türkiye'nin enerji bağımsızlığına giden yolda yapılan çalışmaları, bu Terörsüz Türkiye hedefimizin çok daha büyük bir anlam kazandığı Gabar'da olmak mutluluk verici. Hakikaten bizim için enerjide en önemli projelerimizden bir tanesi Şırnak'ta Gabar'da gerçekleştirdiğimiz bu petrol arama ve üretim projesi ve çok şükür çok kısa bir süre içerisinde 2021 yılında başladığımız keşifle bugün 81 bin varillik günlük üretime ulaşarak Türkiye'deki günlük ihtiyacımızın yaklaşık yüzde 8'ini sadece buradan karşılar hale geldik. Elbette ki daha yapacak çok işimiz var. Çok önemli yeni keşif bölgelerimiz var. Bu çalışmalarımızı da bir taraftan mevcut üretimi arttırırken bir taraftan da o çalışmaları yapmaya devam ediyoruz. Hepinizin malumu cumartesi günü Cumhurbaşkanımız milletimize Karadeniz'den yeni bir müjde verdi ve yaklaşık 75 milyar metreküplük yani bizim konutlarımızda kullandığımız doğal gazı 3,5 yıl boyunca tek başına karşılayacak yeni rezerv keşfimizi halkımızla, insanımızla paylaştı. Öncelikle bunun tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Orada da yoğun bir çalışma hem üretim çalışmamız hem de yeni keşif çalışmalarımız devam ediyor. Ama bir o kadar önemli projemiz Gabar'da bugün 81 bin varile ulaşan günlük üretimimiz, yeni sahalar, yeni keşiflerle inşallah daha da büyüyerek Türkiye'nin enerjideki dışa bağımlılığını düşürecek ve önümüzdeki dönemde çok daha güçlü ekonomimize katkı yapacak bir proje. Tabii bu projenin sadece ekonomik bir değeri yok. Aynı zamanda bu bölgeye yaptığı katkı anlamında da çok daha büyük bir anlamı var. Malumunuz bu bölge terörle anılan, girilemeyen, gidilemeyen bir bölgeydi. Ama hamdolsun burada bu dağlarda biz 680 kilometre yol ağı yaptık. Buralarda 3 binin üzerinde çoğunluğu bu bölgenin insanı genç kardeşimiz çalışıyor. Artık bu bölgenin gençleri burada kalmaya, Şırnak göç veren değil göç alan bir şehir haline gelmeye başladı. Dolayısıyla bunun katkısı bence ekonomik katkısı kadar kıymetli ve tabii ki bütün bu çalışmalarımızı hakikaten milli egemenliğin temsili halkımızın milli iradenin temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başta başkanımız ve diğer bütün temsilcileri, üyeleriyle bir arada olmaktan bizim için çok büyük bir anlam ifade ediyor" şeklinde konuştu. - ŞIRNAK