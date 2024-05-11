Tarım ve Orman Bakanlığı 2024 yılı için yaş çay alım fiyatını açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024 yılı için kilogram başı yaş çay alım fiyatının 17 lira olduğunu açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 2024 yılı yaş çay alım fiyatının kilogram başına 17 lira, üreticilere verilen destekleme bedelinin ise 2 lira olarak belirlendiği belirtilerek, "Böylece 2024 yılı yaş çay bedeli olarak üreticilerimizin eline kilogram başına 19 lira geçecektir. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi. - ANKARA