Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tahıl koridoruna ilişkin, 'Bugün itibarıyla 985 gemiyle yaklaşık 32 milyon ton gıda maddesi dünya piyasasına arz edilmiş oldu' dedi. Bakan Yumaklı, Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsalk Büyüme Projesi'nin açılış etkinliğine katıldı.

Tahıl koridorundan 985 gemi ile 32 milyon ton tahıl taşındı

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tahıl koridoruna ilişkin, "Bugün itibarıyla 985 gemiyle yaklaşık 32 milyon ton gıda maddesi dünya piyasasına arz edilmiş oldu" dedi.

Bakan Yumaklı, Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsalk Büyüme Projesi'nin açılış etkinliğine katıldı. Orman Genel Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen programda konuşan Bakan Yumaklı, yeni dönemde tarım ve ormanın olması gerektiği yere gelmesi için ellerinden gelen tüm çabayı göstereceklerini söyledi.

Bakan Yumaklı, TUCSAP projesinin önemine dikkati çekerek, "Son dönemde tarımla alakalı ekosistemde çok büyük değişiklikler oldu. Özellikle iklim değişiklikleri bizim etki edebileceğimiz alanların ötesine geçti. 1 yılda düşen yağış miktarı 1 ayda, hatta 1 günde düşen yağış miktarı neredeyse 500 yılın ortalamasının üzerine geçmiş durumda. Bunun faydadan çok zarar getirdiğinin altını çizmek gerektiğini düşünüyorum" dedi.

AK Parti iktidarında tarıma güçlü bir ivme kazandırdıklarını kaydeden Yumaklı, "Ülkemize kimler uğradıysa onların gıda ihtiyacını temin ettik. Bunun yanı sıra da sadece kendimize yeterliliğimizi değil aynı zamanda döviz ihtiyacındaki ihracat miktarını 8 katına çıkararak 2022 sonu itibarıyla 30 milyar dolara ulaştırdık. Önümüzdeki dönemde mottomuzu üretimin ve üreticinin yüzyılı olarak belirledik. Bu rakamları çok daha ileriye getireceğiz" diye konuştu.

Gıda arzı ve güvenliği konusunun birçok konunun önüne geçtiğini hatırlatan Yumaklı, gelecek yıllarda nüfusların artmasıyla daha çok su ve gıdaya ihtiyaç olacağını vurguladı.

Tahıl koridorundan 985 gemi ile 32 milyon ton tahıl taşındı

Yumaklı, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan 'gıda krizi' riskinin ortadan kaldırılması amacıyla oluşturulan tahıl koridoruna dikkati çekerek, "Tarım koridoru anlaşması olmasaydı iki ülke arasındaki anlaşmazlığın dünyadaki gıda arzına ne kadar etki edeceğini düşünmek bile başlı başına önemli bir etki. Bugün itibarıyla 985 gemiyle yaklaşık 32 milyon ton gıda maddesi dünya piyasasına arz edilmiş oldu. Bu sayede gıda piyasasındaki dalgalanma durdu ama yine söylüyoruz kırılgan bir sektörüz. Dolayısıyla ilgimizi ve çalışmalarımızı buna yönlendirmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

"Tüketicinin makul fiyatlarla gıdaya ulaşmasını sağlayacağız"

Gelecek 5 yıl içinde etkin politikalar üreterek başarılı tarım ve orman sektörü oluşturmak için var güçleriyle çalıştıklarını ve çalışacaklarını anlatan Yumaklı, "Amacımız girdi maliyetini düşürmek, verimliliği artırmak, tarımda dijitalleşmek, yönetimi sadeleştirmek, üretim ve üretici odaklı planlamaları temel almak, böylece de düşünmemiz gereken tüketici tarafının gıdaya makul fiyatlarla ulaşmasını sağlamak" dedi.

Programa Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci ile Tarım ve Orman Bakanlığı bürokratları ve davetliler de katıldı.

TUCSAP 341 milyon 270 bin dolar bütçeye sahip

Ülke tarımının üretim planlaması, tarım arazilerinin korunması ve karbon ayak izinin küçültülerek çevrenin korunmasını içeren TUCSAP ile iklim akıllı teknolojiler kullanılarak tarımın daha da ileriye taşınması amaçlanıyor. Bugün itibarıyla start verilen ve 341 milyon 270 bin dolar bütçeye sahip olan proje ile Türkiye'nin toprakları ve doğal arazi sermayesi ile ilgili bilgi boşlukların kapatılmasına odaklanılacak. Hayvan hastalıklarının erken teşhisi ve etkili hastalık izlemi ve kontrolü için, bakanlık ilgili birimlerinin kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak. Türk tarımında iklim akıllı teknolojilerin kullanılması teşvik edilerek, örnek uygulamalar desteklenecek. Proje yönetimi ve koordinasyonu işlevlerine yönelik çalışmalar ile bileşenlerin ortak paydası olarak halkla ilişkiler, tanıtım ve iletişim çalışmaları bu başlık altında yürütülecek.

Öte yandan projenin hayata geçmesiyle birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı dijital modeli kurularak, tarım sektörü verileri tek çatı altında toplanacak. Yaklaşık 14 milyon hektarlık bir alanı kapsayan toprak ve arazi bilgileri toplanarak daha sağlıklı ve etkili tarımsal üretim planlaması yapılacak. 42 bin 500 çiftçimize iklim akıllı tarım teknolojilerini uygulamak üzere eğitim verilecek.

Proje sonunda, sunulan hizmetlerden çiftçi, hizmet sağlayıcı ve veteriner olmak üzere toplam 80 bin kişinin yararlanması hedefleniyor.