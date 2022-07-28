Son dakika haberleri! 3 teknoloji geliştirme bölgesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! 3 teknoloji geliştirme bölgesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika haberleri! 3 teknoloji geliştirme bölgesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika haberleri... İki üniversitenin teknoloji geliştirme bölgelerinin genişletilmesine karar verildi, İstanbul'un Sarıyer ve Bakırköy ilçelerindeki alanlar ise İTÜ TEKNOPARK Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak tespit edildi.

İki üniversitenin teknoloji geliştirme bölgelerinin genişletilmesine karar verildi, İstanbul'un Sarıyer ve Bakırköy ilçelerindeki alanlar ise İTÜ TEKNOPARK Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak tespit edildi.

???????Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Köseilyas Mahallesi'ndeki alan, Namık Kemal Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi ek alanı, İstanbul Sarıyer Ayazağa'daki alan da Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi ek alanı olarak belirlendi.

İstanbul'un Sarıyer ve Bakırköy ilçelerindeki alanlar ise İTÜ TEKNOPARK Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak tespit edildi.

AA / Arife Yıldız Ünal - Ekonomi

Ekonomi Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title