Savunma Sanayii Temmuz Ayında Tarihi İhracat Rekoru Kırdı

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma sektörünün tarihi aylık ihracat rekoru kırarak temmuz ayında 657.5 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli gücü ve desteği arkasına alan savunma sektörümüz, bir rekoru daha ülkemize armağan etti. Sektörümüz, tarihi aylık ihracat rekorunu kırarak temmuz ayında 657.5 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. 2023 yılının ilk 7 ayındaki toplam savunma ve havacılık sanayii sektörü ihracatı da 3 milyar doların üzerine çıktı. Savunma teknolojilerinde dünyaya sunduğumuz güvenin yansımaları sürecek. Omuz omuza çalışarak rekorlar kıran firmalarımızı ülkemize sundukları katma değer için tebrik ederiz" dedi.