Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Gaziantep Model Fabrikasını Ziyaret Etti

Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Abdullah Başar, Verimlilik Uygulamaları Daire Başkanı Yücel Özkara ile beraberindeki heyet, Gaziantep Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezini (Model Fabrika) ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında gerçekleştirilen Gaziantep Model Fabrika İstişare Toplantısı'na Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Abdullah Başar, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GSO Yönetim Kurulu Üyesi/ GASBEM A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel, GASBEM Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Kara, Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü Verimlilik Uygulamaları Daire Başkanı Yücel Özkara, UNDP Portföy Yöneticisi Pelin Rodoplu, UNDP Proje Asistanı Mehmet Kunter Uz, GSO Genel Sekreteri Yusuf İzzettin İymen, Genel Sekreter Yardımcısı/Endüstriyel Gelişim Üssü Koordinatörü İbrahim Çalı, Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü Mühendisi Veli Özel, İpekyolu Kalkınma Ajansı yetkilileri, Model Fabrika Direktörü Begüm Erden ile Model Fabrika uzman ekibi katıldı.

Toplantıda Model Fabrika'da firmalara ve KOBİ'lere yönelik verilen eğitimler, uygulanan programlar, yalın üretim süreçleri, yeşil dönüşüm ve dijitalleşme noktasında yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verilerek istişarelerde bulunuldu.

Bakanlık heyeti, daha sonra Model Fabrika'nın teknik altyapısını ve makine parkurunu da inceleyerek Model Fabrika ekibinden bilgi aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Abdullah Başar, toplantıda yaptığı konuşmasında, sanayinin bugünü ve geleceği için verimliliğin, eğitim ve üretimin öncelikli olduğunu söyledi.

Sanayide olduğu gibi diğer sektörlerde de verimliliğin artırılarak olabildiğince en üst seviyeye çıkartılması gerektiğini ifade eden Başar, "Model Fabrika işi, sanayiye direkt dokunan önemli bir yere sahiptir. Verimliliği artırmak, yalın üretime geçmek gibi alanlar memleket meselesi haline gelmiştir. Biz Bakanlık olarak bu işe böyle bakıyoruz. Firmalarımızla ikili ilişkilerimizi artırmalı, çalışmalarımızı daha ileriye taşımak için neler yapabiliriz, ihtiyaçlarımız nelerdir diye bakmalıyız. Ayrıca Model Fabrika eğitimleri için firmalara verilen destekleri de devam ediyor. Firmalarımız, çalışmalarını ve yaptıkları üretimi ilerletmek adına bu desteklerden faydalanabilirler. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bizim odağımız sanayidir. Model Fabrikalar ile yalın dönüşüm sürecine rehberlik etmeyi amaçlıyoruz. Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Yönetim Kurulu, GSO ve Gaziantep Model Fabrika ailesine nazik misafirperverlikleri için teşekkür ediyoruz" dedi.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de firmaların verimlilik kayıplarının azaltılması, katma değerin artırılması, yeşil dönüşüm, dijitalleşme ve ileri teknoloji üretime geçiş noktasında Model Fabrika'da kent ve bölge sanayisine yönelik yürütülen iyileştirme çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

"Hedefimiz her anlamda şehrimiz ve bölgemizin yeşil ve teknolojik dönüşümüne öncülük etmek ve üretimlerimizde katma değeri artırmak" diyen Ünverdi, "Bu noktada Model Fabrikamızın şehrimiz sanayisine yeni bir soluk getirmiştir. Şehrimiz sanayisi ve ekonomisi güçlendikçe, ihracatta yeni başarı hikayeleri yazıldıkça aynı oranda ülkemiz ekonomisine de katkı sağlanmış olur. Bu hedeflerimize ulaşabilmek adına Gaziantep Sanayi Odası olarak Model Fabrika örneğinde olduğu gibi elimizden gelenin de fazlasını yapmaya devam edeceğiz. Şöyle bir gerçeklik var ki Gazi şehrimiz, üretim, ihracat ve istihdamıyla ülke ekonomisinin bel kemiği konumundadır. Bu manada değişim ve dönüşümü sağlamak adına birlikte çalıştığımız firma sayımızı artırma gayretindeyiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Abdullah Başar, Verimlilik Uygulamaları Daire Başkanı Yücel Özkara ile beraberlerindeki heyete nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Gaziantep Model Fabrika Direktörü Begüm Erden'in sunum eşliğinde Gaziantep Model Fabrika'nın yaptığı çalışmaları ve projeleri anlatmasının ardından heyet, Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi'ni de (GSO-MEM) ziyaret ederek yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Ziyaret programı ve istişare toplantısı, plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - GAZİANTEP