Samsun'un İhracatı Düştü, İthalatı Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun'un 2023 yılındaki ihracatı geçen yıla göre 38 milyon 176 bin dolar azalarak, 1 milyar 280 milyon 397 bin dolara geriledi. İthalatı ise 57 milyon 978 bin dolar artarak 1 milyar 195 milyon 150 bin dolara yükseldi.

TÜİK, 2023 yılı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Verilere göre Türkiye'de 2023 Aralık ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 0,4 arttı, ithalat ise yüzde 11 azaldı. Samsun'da ise 2023 Aralık ayında ihracat 112,8 milyon dolar, ithalat 107,9 milyon dolar olarak gerçekleşti. Çevre illerden Amasya'da ihracat 13,4 milyon dolar, ithalat 9 milyon dolar, Ordu'da ihracat 37 milyon 63 bin dolar, ithalat 2 bin 680 dolar, Sinop'ta ihracat 5 milyon 518 bin dolar ve ithalat 494 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Samsun'un ihracatı düştü, ithalatı arttı

Samsun 2023'ü bir önceki yıla göre ihracatta düşüşle, ithalatta ise yükselişle kapattı. TÜİK verilerine göre 2022'de 1 milyar 318 milyon 573 bin dolarlık ihracat yapan Samsun'un dış ticareti 2023'te 38 milyon 176 bin dolar azalarak 1 milyar 280 milyon 397 bin dolara düştü. Yine 2022'de 1 milyar 137 milyon 172 bin dolarlık ithalat gerçekleştiren Samsun'un 2023'teki ithalat rakamı da 57 milyon 978 bin dolar artarak 1 milyar 195 milyon 150 bin dolara çıktı.

Çevre illerden Amasya'da 2023 yılı Aralık ayında ihracat 13,4 milyon dolar, ithalat 9 milyon dolar, Ordu'da ihracat 37 milyon 63 bin dolar, ithalat 2 bin 680 dolar, Sinop'ta ihracat 5 milyon 518 bin dolar ve ithalat 494 bin dolar olarak gerçekleşti.

Amasya'da 2022'de 135,1 milyon dolar olan ihracat 2023 yılında 163,9 milyon dolara yükseldi. Ordu'da da bu rakam 296,6 milyon dolardan 323,4 milyon dolara yükselirken, Sinop'ta ise 33,6 milyon dolardan 42 milyon dolara çıktı.

TÜİK'e göre Amasya'da ithalat 45,6 milyon dolardan 63,7 milyon dolara, Ordu'da 66,1 milyon dolardan 91,2 milyon dolara, Sinop'ta da 10 milyon dolardan 12,7 milyon dolara yükseldi. - SAMSUN