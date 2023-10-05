Samsun'da 9. Çeltik Hasat Şenliği Gerçekleştirildi

Samsun'un Bafra Ovası'nda "9. Çeltik Hasat Şenliği" gerçekleştirildi. 2 bin 200 çeltik üreticisinin 131 bin dekar alanda üretim yaptığı ovada düzenlenen etkinlikte Samsun Valisi Orhan Tavlı, biçerdöverle çeltik hasadı yaptı.

Dedeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen şenliği katılan Samsun Valisi Orhan Tavlı, öğrenciler tarafından çiçekle karşılandı. Şenlikte konuşan Vali Tavlı, "Kızılırmak ve Yeşilırmak Deltalarımız, Kuş Cenneti ve Şahinkaya Kanyonumuz var. Mevcut ekosistemle Samsun, tarımsal üretimin aynı zamanda hem merkezi hem de bereketli bir şehri. Burada özellikle Bafralı çeltik üreticilerimiz sadece çeltik üretimi yapmamakta, aynı zamanda çeltikte verimin artırılması yönünde de çalışmalarda bulunmaktadır. Suyun daha verimli, ekonomik kullanılması yönünde İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün liderliğinde bazı projelere imza attıklarını müşahede ettim. Tarımsal alanların güvenli ve organik üretim alanı olarak hep birlikte işlemesi, bu tarımsal ekosisteminin devam ettirilmesi çok önemlidir. Burada yapılan projeler sağlıklı gıda, aynı zamanda sağlıklı turizm demektir. Samsun Valisi olarak şunu ifade etmek istiyorum: Samsun Valiliği ve diğer kamu kurum ve kuruluşları çiftçimizin her daim emrindedir. Hep birlikte tarımsal üretimi artırarak, hayvansal ve gıda üretiminde de güzel çalışmalara imza atacağız. Bu coğrafya diğer bölgelere göre daha bereketli tarımsal ürünleri üretmeye bize fırsat vermekte" dedi.

Vali Tavlı'nın konuşmasının ardından öğrenciler tarafından folklor gösterisi ile devam eden etkinlikte Bafra pirincinden yapılan pilav yeme yarışmasında ilginç anlar yaşandı. 11 kişinin katıldığı yarışmada Mehmet Çoşkuner birinci oldu. Bafra pirincinden yapılan pilav ikramının ardından Vali Tavlı, biçerdöverle çeltik hasadı yaptı. - SAMSUN