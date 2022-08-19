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Red Bull sporcusu Ali Türkkan TransAnatolia'nın konuğu olacak

Red Bull sporcusu Ali Türkkan TransAnatolia'nın konuğu olacak

Ekonomi Haberleri

Red Bull sporcusu Ali Türkkan, TransAnatolia Ralli Raid'e konuk olacak.

Red Bull sporcusu Ali Türkkan, TransAnatolia Ralli Raid'e konuk olacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Türkiye Motosiklet Federasyonu desteğiyle düzenlenen dünyanın en büyük ve zorlu rallilerinden biri olarak değerlendirilen TransAnatolia Ralli Raid, 20 Ağustos Cumartesi günü, Hatay'da start alıyor.

Doğanın ayrıcalık sunduğu panoramik manzaralar, tarihin hüküm sürdüğü yüz yıllık eserler yani doğa, tarih ve kültürü bir araya getiren zorlu mücadelenin şampiyonları 27 Ağustos'ta Eskişehir'de belli olacak.

Yolculuğun başlayacağı Hatay'da gerçekleştirilecek açılış seremonisine Red Bull sporcusu Ali Türkkan da konuk olarak katılacak.

Son olarak 2021 Balkan Ralli Kupası ve Avrupa Ralli Kupası organizasyonlarında "İki Teker" ve "Gençler" kategorilerinde şampiyonluğa ulaşarak adını Türkiye otomobil sporları tarihine yazdıran Ali Türkkan, zorlu yarışın startında sporcularla da buluşacak.

Verilen bilgiye göre, bu yıl 12. kez düzenlenecek TransAnatolia Ralli Raid'de katılımcılar, aralarında Gaziantep, Adana, Kayseri'nin bulunduğu 16 şehir ve 2 bin 800 kilometrelik parkuru geride bırakmak için yarışacak.

4×4 otomobil, kamyon, motosiklet, SSV ve ATV kategorilerinde yüzlerce araç kendi kategorilerinden mutlu sona ulaşmaya çalışacak.

Kaynak: AA / Fatma Eda Topcu - Ekonomi

Eskişehir Redbull Hatay Ekonomi Haberler

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