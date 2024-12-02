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Otomotiv endüstrisi kasımda 3,2 milyar dolarla en fazla ihracat yapan sektör oldu

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Otomotiv endüstrisi, geçen ay 3,2 milyar dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti.

Otomotiv endüstrisi, geçen ay 3,2 milyar dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, kasım ayında sanayi grubu sektörlerinden otomotiv endüstrisi 3,2 milyar dolarlık ihracata imza attı. Söz konusu sektörü, 2,5 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1,5 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü takip etti.

Kasım ayında ihracatını en fazla artıran sektör yüzde 56,9 ile zeytin ve zeytinyağı oldu.

Türkiye ihracatının yüzde 80,3'ünü gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı geçen ay yüzde 2,8 azalışla 15,7 milyar dolar olarak hesaplandı.

Kasımda, ihracatın yüzde 17,2'sini oluşturan tarım grubunda yüzde 1,7'lik yükselişle yaklaşık 3,4 milyar dolarlık, ihracatın yüzde 2,5'ini oluşturan madencilik grubunda ise yüzde 1,2'lik artışla 486,7 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

En fazla ihracat Almanya'ya

Kasım ayında en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke, 1,5 milyar dolarla Almanya, 1 milyar 179,8 milyon dolarla İtalya, 1 milyar 167,1 milyon dolarla ABD oldu.

Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise 7,9 milyar dolarla İstanbul, 1,7 milyar dolarla Kocaeli, 1,6 milyar dolarla Bursa olarak sıralandı.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2023 ve 2024'ün kasım ayları ve son 12 aylık ihracat verileri, değişim oranları ve toplam içindeki payları şöyle (bin dolar):

1 - 30 KASIMSON 12 AYLIK
SEKTÖRLER20232024Değişim ('24/'23)Pay(24) (%)2022 - 20232023 - 2024Değişim ('24/'23)Pay(24) (%)
I. TARIM3.301.4973.357.1171,717,235.142.47536.191.7663,016,0
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER2.307.7402.320.9300,611,923.551.65324.491.7854,010,9
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri1.164.2161.063.649-8,65,512.329.58511.903.314-3,55,3
Yaş Meyve ve Sebze395.391360.949-8,71,83.416.1833.539.4673,61,6
Meyve Sebze Mamulleri230.008245.3436,71,32.404.3612.719.28113,11,2
Kuru Meyve ve Mamulleri181.030193.3186,81,01.583.8471.846.87916,60,8
Fındık ve Mamulleri211.893292.70938,11,51.826.6992.592.03441,91,1
Zeytin ve Zeytinyağı47.73074.88656,90,4920.560796.303-13,50,4
Tütün68.13879.72817,00,4934.185955.8812,30,4
Süs Bitkileri ve Mamulleri9.33410.34810,90,1136.233138.6271,80,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER306.874364.52418,81,93.531.7843.837.7148,71,7
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller306.874364.52418,81,93.531.7843.837.7148,71,7
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ686.884671.664-2,23,48.059.0387.862.268-2,43,5
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri686.884671.664-2,23,48.059.0387.862.268-2,43,5
II. SANAYİ16.120.81915.666.998-2,880,3181.006.211183.471.2711,481,3
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER1.191.7281.232.4053,46,314.266.71213.886.851-2,76,2
Tekstil ve Hammaddeleri801.034855.8476,84,49.585.0719.478.919-1,14,2
Deri ve Deri Mamulleri123.845116.680-5,80,61.924.8771.532.239-20,40,7
Halı266.849259.878-2,61,32.756.7642.875.6934,31,3
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.2.850.2792.535.204-11,113,030.499.39630.843.8241,113,7
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri2.850.2792.535.204-11,113,030.499.39630.843.8241,113,7
C. SANAYİ MAMULLERİ12.078.81211.899.390-1,561,0136.240.103138.740.5961,861,5
Hazırgiyim ve Konfeksiyon1.428.5171.489.9314,37,619.497.05918.111.716-7,18,0
Otomotiv Endüstrisi3.166.9293.241.3182,316,634.960.38836.902.4945,616,4
Gemi, Yat ve Hizmetleri259.259152.748-41,10,81.907.0221.913.2870,30,8
Elektrik ve Elektronik1.384.0711.455.4765,27,516.242.58316.637.2972,47,4
Makine ve Aksamları1.016.192949.067-6,64,911.362.37511.217.778-1,35,0
Demir ve Demir Dışı Metaller974.5401.062.0099,05,412.611.72112.412.689-1,65,5
Çelik1.162.6211.261.9298,56,514.839.37116.067.3188,37,1
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri345.073346.0400,31,84.686.5774.325.833-7,71,9
Mücevher1.253.997676.706-46,03,57.504.0967.538.7420,53,3
Savunma ve Havacılık Sanayii481.780637.19932,33,35.473.7986.479.35718,42,9
İklimlendirme Sanayii605.835626.9683,53,27.155.1137.134.085-0,33,2
III. MADENCİLİK480.883486.6531,22,55.753.0045.983.5224,02,7
Madencilik Ürünleri480.883486.6531,22,55.753.0045.983.5224,02,7
T O P L A M (TİM*)19.903.19919.510.768-2,0100,0221.901.690225.646.5591,7100,0
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı3.097.5312.780.207-10,212,533.666.43735.851.9466,513,7
GENEL İHRACAT TOPLAMI23.000.73022.290.975-3,1100,0255.568.127261.498.5052,3100,0

Otomotiv endüstrisi kasımda 3,2 milyar dolarla en fazla ihracat yapan sektör oldu
Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
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