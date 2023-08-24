OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Vali Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti

Organize Sanayi Bölgesi Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Vali Aziz Yıldırım'ı makamında ziyaret etti. OSBÜK Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, yapılacak olan OSBÜK Yönetim Kurulu Toplantısı hakkında bilgi verdi.

Organize Sanayi Bölgesi Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Vali Aziz Yıldırım'ı makamında ziyaret etti.

25 Ağustos Cuma günü Arsin OSB konferans salonunda OSBÜK toplantısına katılmak üzere Trabzon'a gelen OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü ve OSBÜK Yönetim Kurulu üyeleri Vali Aziz Yıldırım'ı ziyaret ederek yapılacak olan OSBÜK Yönetim Kurulu Toplantısı hakkında bilgi verdi.

OSBÜK Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin de katıldığı ziyarette Kütükcü, OSB'lerin Türkiye'nin toplam sanayi üretiminin yüzde 45'ini gerçekleştirdiğinin altını çizdi. Türkiye'de OSB'si olmayan il kalmadığını belirten Kütükcü, "2.5 milyon insanımıza doğrudan istihdam sağlayan OSB'lerimiz ülkemizin ekonomisinde kaldıraç etkisi görmektedir" dedi.

Vali Yıldırım da, sanayi üretiminin önemine dikkati çekti.

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, ziyaret anısına Vali Yıldırım'a hediye takdim etti. - TRABZON