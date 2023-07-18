Ordu'da Fındık Toplama İşçilerinin Günlük Yevmiyesi Belirlendi

Ordu'da bulunan ziraat odası başkanları, fındık hasadında çalışacak işçilerin günlük yevmiyelerini belirledi. Yapılan toplantı sonucunda işçilere 448 TL günlük yevmiye ödeneceği açıklandı. Ayrıca, çocuk işçi çalıştırmanın yasak olduğu ve cezai yaptırımların uygulanacağı belirtildi.

Ordu'da fındık toplama işinde çalışacak işçilerin günlük yevmiyesi 448 TL olarak belirlendi.

Yaklaşan fındık hasadında çalışacak işçilerin yevmiyelerinin belirlenmesi için Ordu'da bulunan ziraat odası başkanları, Altınordu Ziraat Odası'nda bir araya geldi. Yapılan toplantının ardından fındık hasadında çalışacak işçi yevmiyeleri açıklandı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, alınan kararların tavsiye kararı olduğunu söyledi. Soydan, 16 yaşından küçük çocukların fındık hasadında çalıştırılmasının yasak olduğunu ve çalışan ve çalıştırana bin 300 TL para cezası uygulanacağını belirtti. Soydan, "Fındık hasadında bugünkü bizim en alt taban günlük yevmiye, yemek işçiye ait olduğu takdirde 448 olarak belirlenmiştir. Kilogram hesabıyla fındık toplayan işçi ücretlerinin kilo başına 3 lira 20 ödeme yapılacak. Belirlediğimiz tavsiye niteliğindeki karara göre dayı başları 15 işçiye kadar 492 TL, 15 işçiden fazla olanlar 505 TL ücret alabilirler. Yani çift yevmiye gibi bir açıklamamız şu anda mevcut değildir, yoktur. 10-15 arası işçi için aşçılara 448 TL, çuvalcılara da 492 TL olarak belirlenmiştir. 15 ve üzeri işçiler için aşçılara 492, çuvalcılara da 505 TL belirlenmiştir. Kiloyla toplanan bahçelere çuvalcı ücretinin 519, katırcı ücretinin katı ile birlikte 961 TL olarak belirlenmiştir" dedi.

Soydan ayrıca Ordu'da fındık patoz çalışma saat ücretinin de bin 655 TL olarak belirlendiğini sözlerine ekledi. - ORDU