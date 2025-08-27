Öğretmen, polis, doktor, hemşire! İşte 200'den fazla mesleğe göre yeni memur maaşları

Öğretmen, polis, doktor, hemşire! İşte 200'den fazla mesleğe göre yeni memur maaşları
Toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda milyonlarca memur, memur emeklisi ve sözleşmeli personeli ilgilendiren zam oranları Resmi Gazete'de yayımlandı. 2026 yılı için ilk 6 ay yüzde 11, ikinci 6 ay yüzde 7, 2027 yılı için ise ilk 6 ay yüzde 5, ikinci 6 ay yüzde 4 zam yapılması kararlaştırıldı. Ayrıca, memurların taban aylıkları 1000 TL artırılacak. İşte 200'den fazla mesleğe göre yeni maaşlar...

Milyonlarca memur, memur emeklisi ve sözleşmeli personeli kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri tamamlandı. Kesinleşen kararlar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

2026 VE 2027 ZAM ORANLARI

Sendikaların %88 zam talebine karşılık, 2026 yılı için;

  • İlk 6 ay %11,
  • İkinci 6 ay %7 zam,
  • 2027 yılı için ise;
  • İlk 6 ay %5,
  • İkinci 6 ay %4 zam yapılması kararlaştırıldı.
  • Ayrıca memurların taban aylıklarının 2026'nın ilk yarısında 1000 TL artırılması kabul edildi.

SON 2 YILDAKİ ZAM ORANLARI

2024'ün ilk 6 ayında %15, ikinci 6 ayında %10 zam uygulanmıştı.

2025'in ilk 6 ayında %6, ikinci 6 ayında ise %5 zam yapılmıştı.

MEMURLAR NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Şu anki hesaplamalara göre; Temmuz ayı enflasyonu ve toplu sözleşme zammı dikkate alındığında, Ocak-Temmuz 2026 dönemi için memur ve memur emeklilerinin zam oranı %7,89 seviyesinde. Ancak kalan 5 aylık enflasyon verisi açıklanmadığından, kesin maaş artışları Aralık 2025 enflasyonuyla birlikte Ocak 2026'da netleşecek.

ÜNVANLARA GÖRE MAAŞ TABLOSU

Ünvan – Temmuz-Aralık 2025 Maaşı – Derece/Kademe – Mezuniyet – Maaşa Gelen Zam – Tahmini Ocak-Temmuz 2026 Maaşı

  • Ambar memuru – 48.533,62 – 13/1 – Lise – 3908,2 – 53.441,82
  • Antrenör – 50.235,97 – 9/1 – Lisans – 4042,5 – 55.278,49
  • Arama kurtarma teknisyeni – 53.790,90 – 10/2 – Önlisans – 4323,0 – 59.113,90
  • Araştırma görevlisi – 70.051,60 – 4/1 – Lisans – 5606,0 – 76.657,57
  • Araştırmacı – 55.012,72 – 4/1 – Lisans – 4420,1 – 60.441,84
  • Arkeolog – 62.137,37 – 4/1 – Lisans – 4981,5 – 68.118,90
  • Arşiv memuru – 51.630,90 – 9/1 – Lise – 4152,6 – 56.783,48
  • Asistan (Sağlık hizmetleri) – 70.921,84 – 4/1 – Lisans – 5674,6 – 77.596,48
  • Asker öğretmen – 58.880,60 – 9/1 – Lisans – 4724,6 – 64.605,18
  • Aşçı – 46.528,17 – 9/1 – Lise – 4588,2 – 51.116,38
  • Avukat – 66.214,68 – 4/1 – Lisans – 5303,2 – 72.517,91
  • Ayniyat saymanı – 52.414,46 – 9/1 – Lise – 4214,4 – 57.628,86
  • Bahçıvan – 46.378,24 – 9/1 – Lise – 3738,1 – 51.116,38
  • Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri – 61.943,57 – 4/1 – Lisans – 4942,4 – 67.583,9
  • Başkomiser – 69.885,17 – 4/1 – Lisans – 5588,7 – 76.421,91
  • Başasistan (Sağlık hizmetleri) – 76.278,51 – 4/1 – Lisans – 6097,3 – 83.375,9
  • Başkanlık Müşaviri – 92.223,70 – 1/1 – Lisans – 7355,4 – 100.579,0
  • Başmüfettiş – 78.178,48 – 1/1 – Lisans – 6247,2 – 85.425,68
  • Başmühendis – 70.157,43 – 4/1 – Lisans – 5661,6 – 77.415,68
  • Belediye Başkan Yardımcısı – 71.973,56 – 4/1 – Lisans – 5757,6 – 78.731,14
  • Berber – 46.290,41 – 13/1 – Lise – 3731,2 – 51.021,62
  • Bilgisayar işletmeni – 49.139,21 – 9/1 – Lise – 3956,0 – 54.095,19
  • Biyolog – 52.386,37 – 4/1 – Lisans – 4394,2 – 56.780,57
  • Bölge müdür yardımcısı – 74.868,56 – 4/1 – Lisans – 5986,0 – 81.854,59
  • Bölge müdürü – 103.227,12 – 1/1 – Lisans – 8223,5 – 112.450,64
  • Cezaevi katibi – 50.722,52 – 9/1 – Lise – 4080,9 – 55.803,42
  • Cezaevi müdürü – 61.894,67 – 9/1 – Lisans – 4962,4 – 67.857,06
  • Cezaevi vaizi – 52.286,18 – 4/1 – Lisans – 4204,3 – 57.490,40
  • Cumhurbaşkanlığı Birim Başkanları – 84.874,61 – 1/1 – Lisans – 6775,5 – 92.650,11
  • Çarşı-mahalle bekçisi – 56.120,79 – 9/1 – Lise – 4506,8 – 61.627,62
  • Çocuk eğiticisi – 49.556,40 – 9/1 – Lise – 3988,7 – 54.542,82
  • Çocuk gelişimcisi – 53.596,74 – 9/1 – Lisans – 4307,7 – 58.904,43
  • Çözümleyici – 54.599,89 – 9/1 – Lisans – 4386,8 – 59.986,72
  • Dağıtıcı – 46.378,24 – 9/1 – Lise – 3738,1 – 51.116,38
  • Daire Başkanı – 106.453,56 – 1/1 – Lisans – 8832,1 – 113.935,68
  • Daire Başkanı (KİT'ler) – 79.403,52 – 1/1 – Lisans – 6347,8 – 86.890,95
  • Daire Tabibi – 74.033,42 – 1/1 – Lisans – 5941,4 – 81.244,86
  • Daktilograf – 48.582,16 – 9/1 – Lise – 3912,0 – 53.494,19
  • Defterdarlık uzman yardımcısı – 58.882,79 – 9/1 – Lisans – 4724,6 – 64.607,68
  • Defterdarlık uzmanı – 65.596,92 – 4/1 – Lisans – 5258,6 – 71.098,18
  • Denetçi-Başdenetçi – 95.312,89 – 1/1 – Lisans – 7599,1 – 103.911,98
  • Denetmen – 65.649,54 – 4/1 – Lisans – 5258,6 – 71.908,18
  • Denetmen Yardımcısı – 58.254,76 – 4/1 – Lisans – 4853,5 – 66.368,28
  • Denizcilik Sörvey Mühendisi – 80.518,79 – 4/1 – Lisans – 6363,5 – 88.271,06
  • Destek Hizmetleri Daire Başkanı – 100.121,90 – 1/1 – Lisans – 8333,5 – 113.954,39
  • Diş Protez Teknisyeni – 54.464,96 – 9/1 – Lise – 4538,4 – 60.035,35
  • Diş Tabibi – 69.280,75 – 4/1 – Lisans – 5545,2 – 75.825,90
  • Diyetisyen – 83.651,73 – 4/1 – Lisans – 6291,9 – 94.603,94
  • Doçent – 83.651,73 – 4/1 – Lisans – 6291,9 – 94.603,94
  • Doktor öğretim üyesi – 75.037,29 – 4/1 – Lisans – 5999,3 – 82.036,65
  • Ebe – 54.152,63 – 9/1 – Önlisans – 4351,5 – 59.504,18
  • Eczacı – 58.041,57 – 9/1 – Lisans – 4658,4 – 63.699,94
  • Eğitim görevlisi / Dini İhtisas Merkezi – 61.598,81 – 9/1 – Lisans – 4939,0 – 67.537,86
  • Eğitim uzmanı – 50.530,67 – 4/1 – Lisans – 4065,8 – 55.596,40
  • Ekonomist – 53.250,03 – 4/1 – Lisans – 4280,3 – 58.530,36
  • Emanet Memuru – 50.009,25 – 9/1 – Lise – 4024,9 – 55.034,10
  • Emniyet Amiri – 70.805,12 – 4/1 – Lisans – 5665,4 – 77.470,54
  • Emniyet Müdürü 3. sınıf – 78.101,05 – 1/1 – Lisans – 6241,1 – 85.342,12
  • Enformasyon Memuru – 52.832,83 – 9/1 – Önlisans – 4247,4 – 58.080,24
  • Enstitü Sekreteri – 65.387,16 – 3/1 – Lisans – 5328,2 – 71.560,38
  • Fakülte Sekreteri – 72.906,18 – 3/1 – Lisans – 5831,2 – 79.737,38
  • Fizikçi – 58.382,50 – 9/1 – Lisans – 4685,3 – 64.067,78
  • Fizyoterapist – 54.700,44 – 9/1 – Lisans – 4394,8 – 60.095,20
  • Garson – 46.290,41 – 13/1 – Lise – 3731,2 – 51.021,62
  • Gassal – 46.245,68 – 13/2 – Lise – 3745,8 – 51.121,62
  • Gelir uzman yardımcısı – 58.845,93 – 9/1 – Lisans – 4721,8 – 64.567,78
  • Gemi adamı – 48.398,40 – 9/1 – Lisans – 3897,5 – 53.295,94
  • Genel müdür – 133.249,90 – 1/1 – Lisans – 10.592,3 – 144.842,22
  • Genel müdür bakan müşaviri – 111.121,11 – 1/1 – Lisans – 9846,4 – 120.968,11
  • Genel müdür yardımcısı – 114.116,13 – 1/1 – Lisans – 9082,7 – 124.198,79
  • Genel sekreter (Üniversite) – 86.761,87 – 1/1 – Lisans – 6924,4 – 94.686,28
  • Grafiker – 55.625,00 – 9/1 – Lisans – 4467,7 – 61.092,71
  • Hademe – 46.290,41 – 13/1 – Lise – 3731,2 – 51.021,62
  • Hakim – 103.263,68 – 1/1 – Lisans – 11.198,3 – 114.461,94
  • Hakim adayı – 66.901,16 – 4/1 – Lisans – 5357,4 – 73.258,56
  • Hastabakıcısı – 47.945,37 – 13/1 – Lise – 3861,8 – 52.807,16
  • Hazine avukatı – 65.112,14 – 4/1 – Lisans – 5216,2 – 71.328,39
  • Hemşire – 54.646,96 – 9/1 – Lisans – 4390,4 – 60.035,35
  • Hizmetli – 46.290,41 – 13/1 – Lise – 3731,2 – 51.021,62
  • Hukuk müşaviri – 61.714,38 – 4/1 – Lisans – 4948,2 – 67.662,54
  • İcra katibi – 50.501,78 – 9/1 – Lise – 4063,5 – 55.565,27
  • İcra memuru – 52.056,20 – 9/1 – Lise – 4186,1 – 57.242,33
  • İcra müdür yardımcısı – 60.555,21 – 9/1 – Lise – 4856,7 – 66.411,93
  • İcra müdürü – 61.564,14 – 9/1 – Lisans – 4936,3 – 67.500,45
  • İç denetçi – 71.295,39 – 4/1 – Lisans – 5288,2 – 75.582,76
  • İdare memuru – 59.018,13 – 9/1 – Lisans – 4753,4 – 64.753,56
  • İl emniyet müdür yardımcısı – 78.172,70 – 1/1 – Lisans – 6246,7 – 85.419,43
  • İl emniyet müdürü – 101.121,44 – 1/1 – Lisans – 8057,4 – 110.178,82
  • İl müdür yardımcısı – 74.875,05 – 1/1 – Lisans – 5987,5 – 81.874,54
  • İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü – 103.232,21 – 1/1 – Lisans – 8333,7 – 113.958,62
  • İlçe emniyet müdürü – 75.868,24 – 1/1 – Lisans – 6064,9 – 82.933,14
  • İlçe müftü yardımcısı – 75.831,26 – 1/1 – Lisans – 6062,0 – 82.893,24
  • İl müftüsü – 71.896,03 – 1/1 – Lisans – 5895,1 – 78.791,19
  • İmam-Hatip – 50.949,03 – 9/1 – Lisans – 4098,8 – 56.047,81
  • İnfaz koruma başmemuru – 59.428,41 – 4/1 – Lisans – 4767,8 – 65.196,21
  • İnfaz koruma memuru – 59.355,60 – 4/1 – Lisans – 4762,1 – 65.117,65
  • İstatistikçi – 58.332,05 – 9/1 – Lisans – 4685,3 – 64.067,78
  • İstidlalci – 52.494,93 – 4/1 – Lisans – 4256,3 – 58.201,18
  • İş ve meslek danışmanı – 54.936,20 – 9/1 – Lisans – 4413,4 – 60.349,57
  • İşletme müdür yardımcısı – 70.212,24 – 1/1 – Lisans – 5618,6 – 76.830,89
  • İşletme müdürü – 73.606,53 – 1/1 – Lisans – 5886,5 – 80.492,98
  • İtfaiyeci (amir) – 51.169,77 – 9/1 – Lisans – 4116,2 – 56.285,95
  • Kaloriferci – 46.290,41 – 13/1 – Lise – 3731,2 – 51.021,62
  • Kameraman – 48.398,40 – 9/1 – Lisans – 3897,5 – 53.295,94
  • Kaptan – 52.943,93 – 4/1 – Lisans – 4256,3 – 58.201,18
  • Kaymakam – 113.451,60 – 1/1 – Lisans – 9030,2 – 123.481,83
  • Kaymakam adayı – 71.766,66 – 4/1 – Lisans – 5741,3 – 78.507,95
  • Kısım amiri – 54.321,37 – 4/1 – Lisans – 4364,9 – 59.686,22
  • Kimyager – 54.646,96 – 9/1 – Lisans – 4390,4 – 60.035,35
  • KİT müşaviri – 74.768,56 – 9/1 – Lisans – 5709,9 – 78.079,02
  • Komiser – 69.001,07 – 4/1 – Lisans – 5523,1 – 75.524,15
  • Komiser yardımcısı – 68.442,87 – 4/1 – Lisans – 5479,0 – 74.921,91
  • Kontrolör-Başk. kontrolör – 79.754,86 – 4/1 – Lisans – 6371,6 – 87.126,42
  • Koruma ve güvenlik görevlisi – 50.548,41 – 9/1 – Lise – 4507,2 – 55.057,79
  • Koruma ve güvenlik şefi – 48.582,16 – 9/1 – Lisans – 3912,3 – 53.494,19
  • Kuran kursu öğreticisi – 50.854,27 – 9/1 – Lisans – 4091,3 – 55.945,78
  • Kütüphaneci – 53.496,20 – 9/1 – Lisans – 4299,7 – 58.795,95
  • Laborant – 52.149,30 – 9/1 – Önlisans – 3848,0 – 59.702,43
  • Liman başkan yardımcısı – 66.281,77 – 4/1 – Lisans – 4982,4 – 68.130,13
  • Mal müdürü – 63.598,17 – 4/1 – Lisans – 5096,8 – 69.694,97
  • Mali hizmetler uzman yardımcısı – 62.178,97 – 4/1 – Lisans – 4984,8 – 68.163,79
  • Mali hizmetler uzmanı – 70.768,43 – 4/1 – Lisans – 5701,6 – 77.695,55
  • Matbaacı – 48.398,40 – 9/1 – Lise – 3897,5 – 53.295,94
  • Matematikçi – 58.382,50 – 9/1 – Lisans – 4685,3 – 64.067,78
  • Memur – 48.398,40 – 9/1 – Lisans – 3897,5 – 53.295,94
  • Mimar – 69.783,48 – 4/1 – Lisans – 5584,8 – 76.368,29
  • Muayene memuru – 48.398,40 – 9/1 – Lisans – 3897,5 – 53.295,94
  • Muhabir – 48.398,40 – 9/1 – Lisans – 3897,5 – 53.295,94
  • Muhafaza memuru – 48.398,40 – 9/1 – Lisans – 3897,5 – 53.295,94
  • Muhasebeci – 50.373,50 – 9/1 – Lisans – 4053,4 – 55.426,86
  • Murakıp – 54.584,87 – 9/1 – Lisans – 4385,6 – 59.970,51
  • Musahhih – 50.684,38 – 9/1 – Lisans – 4077,9 – 55.762,28
  • Mutemet – 48.398,40 – 9/1 – Lise – 3897,5 – 53.295,94
  • Mübaşir – 49.499,79 – 13/1 – Lise – 3984,4 – 54.484,22
  • Müdür – 63.985,75 – 4/1 – Lisans – 5125,9 – 70.083,99
  • Müdür yardımcısı – 62.821,54 – 4/1 – Lisans – 5035,5 – 68.857,06
  • Müezzin kayyım – 50.949,03 – 9/1 – Lisans – 4098,8 – 56.047,81
  • Müfettiş – 79.517,94 – 4/1 – Lisans – 6352,9 – 86.870,86
  • Müfettiş yardımcısı – 68.315,55 – 4/1 – Lisans – 5477,3 – 74.792,72
  • Müftü – 102.828,41 – 1/1 – Lisans – 8192,1 – 112.020,47
  • Mühendis – 69.783,48 – 4/1 – Lisans – 5584,8 – 76.368,29
  • Mülkiye müfettişi – 99.157,90 – 1/1 – Lisans – 7902,5 – 108.060,36
  • Müsteşar – 126.987,12 – 1/1 – Lisans – 10.274,0 – 137.757,42
  • Müsteşar yardımcısı – 116.209,19 – 1/1 – Lisans – 9150,0 – 125.120,24
  • Müşavir – 101.675,02 – 1/1 – Lisans – 8101,1 – 110.776,08
  • Mütercim – 50.237,12 – 9/1 – Lisans – 4042,6 – 55.279,73
  • Müze araştırmacısı – 52.943,93 – 4/1 – Lisans – 4256,3 – 58.201,18
  • Nüfus müdürü – 63.958,75 – 4/1 – Lisans – 5125,2 – 70.083,9
  • Odyolog – 57.776,91 – 4/1 – Lisans – 4637,5 – 63.414,49
  • Orman muhafaza memuru – 52.237,64 – 9/1 – Lisans – 4200,4 – 57.438,09
  • Öğretim görevlisi – 65.216,15 – 9/1 – Lisans – 5224,5 – 71.440,61
  • Öğretmen – 51.546,53 – 9/1 – Lisans – 4145,9 – 56.692,45
  • Özel kalem müdürü – 77.167,24 – 1/1 – Lisans – 6167,4 – 84.334,64
  • Pedagog – 54.831,03 – 9/1 – Lisans – 4405,1 – 60.236,10
  • Polis – 63.391,30 – 9/1 – Lisans – 5080,5 – 69.471,77
  • Profesör – 93.463,77 – 1/1 – Lisans – 7453,2 – 101.916,96
  • Programcı – 54.581,40 – 9/1 – Önlisans – 4385,4 – 59.966,77
  • Psikolog – 55.527,92 – 9/1 – Lisans – 4460,1 – 60.987,97
  • Sağlık fizikçisi – 53.521,43 – 9/1 – Lisans – 4304,0 – 58.845,82
  • Sağlık memuru – 54.646,96 – 9/1 – Lisans – 4390,4 – 60.035,35
  • Sağlık tekniker – 55.771,77 – 9/1 – Önlisans – 4479,3 – 61.251,05
  • Sağlık teknisyen yardımcısı – 48.060,94 – 9/1 – Lise – 3870,9 – 52.931,85
  • Sağlık teknisyeni – 52.325,16 – 9/1 – Lise – 4207,2 – 57.530,36
  • Santral memuru – 49.356,48 – 13/1 – Lise – 3944,2 – 53.600,68
  • Sayman – 59.951,26 – 9/1 – Lisans – 4775,9 – 65.307,18
  • Saymanlık müdür yardımcısı – 63.005,30 – 4/1 – Lisans – 5050,0 – 69.055,3
  • Saymanlık müdürü – 63.598,17 – 4/1 – Lisans – 5096,8 – 69.694,97
  • Seçim müdürü – 61.485,55 – 4/1 – Lisans – 4794,9 – 67.480,50
  • Sekreter – 49.356,48 – 13/1 – Lise – 3905,2 – 53.400,68
  • Sivil savunma uzmanı – 50.914,36 – 9/1 – Lisans – 4096,0 – 56.010,41
  • Sosyal çalışmacı – 54.646,96 – 9/1 – Lisans – 4390,4 – 60.035,35
  • Sosyal güvenlik kurumu başkan yardımcısı – 115.706,58 – 1/1 – Lisans – 10.625,0 – 125.171,36
  • Sosyal güvenlik kurumu başkanı – 137.606,89 – 1/1 – Lisans – 10.936,1 – 149.542,97
  • SGK müdür yardımcısı – 69.866,69 – 4/1 – Lisans – 5591,4 – 76.458,07
  • Sosyal güvenlik merkezi müdürü – 71.918,06 – 1/1 – Lisans – 5753,2 – 78.671,29
  • Sosyolog – 57.776,91 – 4/1 – Lisans – 4637,5 – 63.414,49
  • Sportif eğitim uzmanı – 50.364,25 – 9/1 – Lisans – 4052,6 – 55.416,89
  • Strateji geliştirme başkanı – 115.017,58 – 1/1 – Lisans – 9153,8 – 125.171,36
  • Şef – 61.527,16 – 4/1 – Lisans – 4933,4 – 67.460,55
  • Şehir plancısı – 69.783,48 – 4/1 – Lisans – 5584,8 – 76.368,29
  • Şoför – 48.311,73 – 13/1 – Lise – 3890,7 – 53.202,42
  • Şube müdürü – 63.573,90 – 4/1 – Lisans – 5094,9 – 69.668,78
  • Tabip (Uzman) – 75.335,46 – 4/1 – Lisans – 6022,9 – 82.358,3
  • Tapu müdürü – 63.284,98 – 4/1 – Lisans – 5072,1 – 69.357,06
  • Tapu sicil müdür yardımcısı – 63.005,30 – 4/1 – Lisans – 5035,5 – 68.857,06
  • TBMM genel sekreteri – 145.658,65 – 1/1 – Lisans – 11.571,4 – 158.230,02
  • Teknik öğretmen – 56.176,27 – 9/1 – Lisans – 4511,2 – 61.687,47
  • Teknik ressam – 52.494,93 – 9/1 – Lisans – 4256,3 – 58.201,18
  • Tekniker – 50.211,48 – 9/1 – Önlisans – 4298,3 – 58.776,0
  • Teknisyen – 50.277,47 – 9/1 – Lise – 4041,1 – 55.258,54
  • Teknisyen yardımcısı – 46.249,09 – 13/1 – Lise – 3742,2 – 51.171,2
  • Terzi – 46.290,41 – 13/1 – Lise – 3731,2 – 51.021,62
  • Tıbbi Teknolog – 54.646,96 – 9/1 – Lisans – 4390,4 – 60.035,35
  • Turizm araştırmacısı – 51.665,29 – 9/1 – Önlisans – 4233,0 – 57.898,23
  • Tüketici hakem heyeti raportörü – 50.235,97 – 9/1 – Lisans – 4042,5 – 55.278,49
  • Usta öğretici – 48.398,40 – 9/1 – Lise – 3897,5 – 53.295,94
  • Uzman – 50.364,25 – 9/1 – Lisans – 4052,6 – 55.416,89
  • Uzman (Kariyer) – 80.859,71 – 4/1 – Lisans – 6458,7 – 88.318,44
  • Uzman yardımcısı (Kariyer) – 68.431,31 – 4/1 – Lisans – 5478,1 – 74.909,44
  • Üniversite genel sekreteri – 86.761,87 – 1/1 – Lisans – 6924,4 – 94.686,28
  • Vaiz – 52.483,80 – 9/1 – Lisans – 4219,9 – 57.703,68
  • Vali – 143.687,03 – 1/1 – Lisans – 11.415,8 – 156.102,83
  • Vali yardımcısı – 107.562,15 – 1/1 – Lisans – 8565,6 – 117.127,71
  • Vergi dairesi müdür yardımcısı – 63.005,30 – 4/1 – Lisans – 5050,0 – 69.055,31
  • Vergi dairesi müdürü – 64.125,17 – 4/1 – Lisans – 5138,4 – 70.263,55
  • Veri hazırlama ve kontrol işletmeni – 48.956,61 – 13/1 – Lise – 3941,6 – 53.898,18
  • Veteriner hekim – 70.100,14 – 4/1 – Lisans – 5609,8 – 76.709,94
  • Veteriner sağlık teknikeri – 54.816,01 – 9/1 – Önlisans – 4403,9 – 60.219,89
  • Veteriner sağlık teknisyeni – 53.142,55 – 9/1 – Lise – 4271,8 – 58.414,40
  • Veznedar – 48.827,17 – 13/1 – Lise – 3931,4 – 53.758,53
  • Yazı işleri müdürü – 63.375,12 – 9/1 – Lisans – 5079,2 – 69.454,32
  • Yoklama memuru – 48.398,40 – 9/1 – Lise – 3897,5 – 53.295,94
  • Yurt müdür yardımcısı – 62.968,31 – 4/1 – Lisans – 5047,1 – 69.015,41
  • Yurt müdürü – 71.995,01 – 4/1 – Lisans – 5756,2 – 78.711,19
  • Yurt yönetim memuru – 50.069,65 – 9/1 – Lisans – 4029,4 – 55.098,93
  • Yüksekokul sekreteri – 72.906,18 – 3/1 – Lisans – 5831,2 – 79.737,38
  • Zabıt katibi – 51.166,31 – 9/1 – Lise – 4115,9 – 56.282,23
  • Zabıta – 49.683,53 – 9/1 – Lisans – 3998,9 – 54.682,47
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
