Öğretmen, polis, doktor, hemşire! İşte 200'den fazla mesleğe göre yeni memur maaşları

Milyonlarca memur, memur emeklisi ve sözleşmeli personeli kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri tamamlandı. Kesinleşen kararlar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

2026 VE 2027 ZAM ORANLARI

Sendikaların %88 zam talebine karşılık, 2026 yılı için;

İlk 6 ay %11,

İkinci 6 ay %7 zam,

2027 yılı için ise;

İlk 6 ay %5,

İkinci 6 ay %4 zam yapılması kararlaştırıldı.

Ayrıca memurların taban aylıklarının 2026'nın ilk yarısında 1000 TL artırılması kabul edildi.

SON 2 YILDAKİ ZAM ORANLARI

2024'ün ilk 6 ayında %15, ikinci 6 ayında %10 zam uygulanmıştı.

2025'in ilk 6 ayında %6, ikinci 6 ayında ise %5 zam yapılmıştı.

MEMURLAR NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Şu anki hesaplamalara göre; Temmuz ayı enflasyonu ve toplu sözleşme zammı dikkate alındığında, Ocak-Temmuz 2026 dönemi için memur ve memur emeklilerinin zam oranı %7,89 seviyesinde. Ancak kalan 5 aylık enflasyon verisi açıklanmadığından, kesin maaş artışları Aralık 2025 enflasyonuyla birlikte Ocak 2026'da netleşecek.

ÜNVANLARA GÖRE MAAŞ TABLOSU

Ünvan – Temmuz-Aralık 2025 Maaşı – Derece/Kademe – Mezuniyet – Maaşa Gelen Zam – Tahmini Ocak-Temmuz 2026 Maaşı