Mart Ayında Doğrudan ve Portföy Yatırımlarında Net Çıkış Gerçekleşti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, martta doğrudan yatırımlar kaynaklı 224 milyon dolar, portföy yatırımlarında 96 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti.

TCMB tarafından Mart 2024 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, martta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 224 milyon dolar, portföy yatırımlarında 96 milyon dolarlık net çıkış oldu.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasalarında 236 milyon dolarlık net alış, devlet iç borçlanma senetlerinde ise 361 milyon dolarlık net satış gerçekleşti.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 1 milyar 935 milyon dolar net borçlandı, Genel Hükümet ise 314 milyon dolar net geri ödeme yaptı.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 216 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 938 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 464 milyon dolar olmak üzere toplam 1 milyar 402 milyon dolar net artış kaydetti.

Bu dönemde sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 1 milyar 54 milyon dolar, 27 milyon dolar ve 385 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.