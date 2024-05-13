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Mart Ayında Doğrudan ve Portföy Yatırımlarında Net Çıkış Gerçekleşti

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, martta doğrudan yatırımlar kaynaklı 224 milyon dolar, portföy yatırımlarında 96 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, martta doğrudan yatırımlar kaynaklı 224 milyon dolar, portföy yatırımlarında 96 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti.

TCMB tarafından Mart 2024 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, martta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 224 milyon dolar, portföy yatırımlarında 96 milyon dolarlık net çıkış oldu.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasalarında 236 milyon dolarlık net alış, devlet iç borçlanma senetlerinde ise 361 milyon dolarlık net satış gerçekleşti.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 1 milyar 935 milyon dolar net borçlandı, Genel Hükümet ise 314 milyon dolar net geri ödeme yaptı.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 216 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 938 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 464 milyon dolar olmak üzere toplam 1 milyar 402 milyon dolar net artış kaydetti.

Bu dönemde sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 1 milyar 54 milyon dolar, 27 milyon dolar ve 385 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

    Resmi rezervlerde martta 10 milyar 281 milyon dolarlık net azalış oldu.

    		2023 Ocak-Mart2024 Mart2024 Ocak-Mart

    		A-CARİ İŞLEMLER HESABI-24.584-4.544-10.855

    		1.İhracat60.91222.20962.634

    		2.İthalat90.43927.40277.062

    		Mal Dengesi-29.527-5.193-14.428

    		3.Hizmet Gelirleri18.4657.01519.935

    		4.Hizmet Giderleri10.9564.77412.812

    		Mal ve Hizmet Dengesi-22.018-2.952-7.305

    		5.Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler2.3611.1723.278

    		6.Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler4.9332.7766.592

    		Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi-24.590-4.556-10.619

    		7.İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler612-236

    		B.SERMAYE HESABI-48-1311

    		C.FİNANS HESABI-11.409-3.833-4.243

    		8.Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi1.4265601.191

    		9.Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu2.6123361.478

    		10.Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi1.4061.5184.252

    		11.Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu1.0751.4229.529

    		11.1.Hisse Senetleri-927236286

    		11.2.Borç Senetleri2.0021.1869.243

    		12.Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi2.4343297.166

    		12.1.Merkez Bankası000

    		12.2.Genel Hükümet-101

    		12.3.Bankalar2.600-16.203

    		12.4.Diğer Sektörler-165330962

    		13.Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu12.9884.4825.845

    		13.1.Merkez Bankası6.385-3969

    		13.2.Genel Hükümet-24427-94

    		13.3.Bankalar4.6483.4366.966

    		13.4.Diğer Sektörler2.1991.058-1.096

    		Cari, Sermaye ve Finans Hesapları-13.223-724-6.601

    		D.NET HATA VE NOKSAN-1.059-9.557-16.117

    		GENEL DENGE14.28210.28122.718

    		E.REZERV VARLIKLAR-14.282-10.281-22.718

    		14.Resmi Rezervler-14.282-10.281-22.718

    		15.Uluslararası Para Fonu Kredileri000
    (Bitti)

    Kaynak: AA / Ekonomi

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Merkez Bankası Ekonomi Haberler

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