Nisanda Türkiye'de 6 Bin 586 Şirket ve Kooperatif Kuruldu

Türkiye'de nisanda 6 bin 586 şirket ve kooperatif kuruluşu yapıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), nisan ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, nisanda bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 27,1, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 36,4, kooperatif sayısı yüzde 21,7 azalış gösterdi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 10,2 artarken, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 32,7, kooperatif sayısı yüzde 21,1 azaldı.

Kurulan şirket sayısı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,2, kooperatif sayısı yüzde 19,9, gerçek kişi ticari işletme sayısı da yüzde 53,2 azaldı. Bu dönemde kapanan şirket sayısında yüzde 29,9, kooperatif sayısında yüzde 60 artış olurken, gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 50,9 azalış gerçekleşti.

Gümüşhane ve Bayburt'ta nisanda şirket kurulmadı

Gümüşhane ve Bayburt'ta nisanda şirket kurulumu gerçekleşmedi. Söz konusu ayda kurulan toplam 6 bin 586 şirket ve kooperatifin yüzde 85,7'si limitet şirket, yüzde 11,6'sı anonim şirket, yüzde 2,7'sini ise kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 36,4'ü İstanbul, yüzde 10,9'u Ankara, yüzde 5,9'u İzmir'de kuruldu.

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 2 bin 108'i ticaret, 901'i inşaat ve 874'ü imalat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise 283'ü inşaat, 221'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 64'ü imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Nisanda kapanan şirket ve kooperatiflerin 650'sinin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 251'nin imalat ve 213'ünün inşaat sektöründe olduğu kayıtlara geçti.

Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinden 371'inin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 162'sinin inşaat, 92'sinin imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Nisanda 181 kooperatif kurulurken bunların 128'i konut yapı, 28'i işletme, 12'si turizm geliştirme amaçlı kooperatif olarak işbaşı yaptı.

Yabancı ortak sermayeli şirketler

Geçen ay kurulan 485 yabancı ortak sermayeli şirketin 289'u Türkiye, 22'si Azerbaycan ve 14'ü İran ortaklı oldu.

İşbaşı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 66'sı anonim, 419'u limitet şirket statüsünde faaliyet gösteriyor. Şirketlerin 329'u belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 123'ü ikamet amaçlı olan veya olmayan binaların inşaatı, 116'sı işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 64,5'ini yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.

4 ayda 35 bin 998 şirket kuruldu

Türkiye'de bu yılın ocak-nisan döneminde kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,6 azalışla 35 bin 998'e geriledi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 27,4 artışla 7 bin 158'e yükseldi.

(Bitti)