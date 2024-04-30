Niğde'de Meyve Üreticileri Külleme ve Karaleke Hastalığına Karşı İlaçlama Yapmaları Konusunda Uyarıldı

Niğde'de meyve üreticileri külleme ve karaleke hastalığına karşı ilaçlama yapmaları konusunda uyarıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde görülen yağış nedeniyle meyve ağaçlarında külleme hastalığı enfeksiyonunun oluştuğunu belirtildi.

Son 10 gün içerisinde ilaçlama yapmayan üreticilerin ruhsatlı ilaçlarla ilaçlama yapmaları gerektiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlaç seçimi yaparken yağışların birkaç gün daha devam edeceği düşünülerek sistemik etkili ilaçlar tercih edilmesi gerekmektedir. Zirai ilaçlar reçete ettirilerek alınması gerekir. Ayrıca külleme sıkıntısı olan bahçelerde küllemeyi de kontrol eden karaleke ilaçları tercih edilmelidir. İlaçlamalar, rüzgarsız hava şartlarında sabah erken veya akşam serinliğinde yapılmalıdır. İlaçlama yaparken bölgedeki arıcılar mutlaka uyarılmalıdır."