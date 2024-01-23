Muğla'da Posidoina Çayırlarını Koruma Projesi Başlatıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı liderliğinde Muğla İl Tarım Müdürlüğü ve YK Enerji iş birliğinde Doğu Akdeniz Üniversitesi danışmanlığında, Akdeniz'in Posidoina çayırlarını korumak amacıyla özel bir proje başlatıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'de önemli bir karbon yutak alanı ve su altı canlılarının oksijen kaynağı olan Posidoina çayırlarının sayısını artırmayı hedefleyen proje, YK Enerji'ye ait Kemerköy Termik Santrali soğutma suyu alanında başlatıldı.

İlk ekimin yapıldığı ve projenin öneminin kamuoyuyla paylaşıldığı basın toplantısı, Muğla İl Tarım Müdürü Muhammed Sevinç, YK Enerji Genel Müdürü Erol Demir, projenin danışmanlığını yapan Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Burak Ali Çiçek'in katılımı ile Kemerköy Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen YK Enerji Genel Müdürü Erol Demir projenin Türkiye ve Akdeniz havzası için önemine işaret ederek, "Posidoina çayırlarıyla ilgili çalışmalara Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin değerli akademisyenleriyle 2020'de başladık. Tarım ve Orman Bakanlığı, Muğla İl Tarım Müdürlüğü, Doğu Akdeniz Üniversitesi ve YK Enerji ekiplerinin ortak çalışmaları sonucunda analizler yapıldı ve en doğru yöntem bulundu. Bugün de bu önemli projede artık aksiyonları almaya başlıyoruz." bilgisini paylaştı.

Demir, proje tamamlandığında yaklaşık 200 hektar alanda Posidonia çayırlarını çoğaltmayı ve koruma altına almayı hedeflediklerini, projenin ilk yılında ise 16 hektar büyüklüğünde bir alana ulaşacaklarını belirtti.

"Posidonialar, yılda 520 tona kadar karbon tutuyor"

Yapılan analizlerde Kemerköy Termik Santrali'nin soğutma suyu bölgesinin hem deniz çayırlarının gelişimi hem de diğer deniz canlıları için elverişli bir ortam yarattığının saptandığının altını çizen Demir, "Posidonia çayırlarının en önemli özelliği küresel ısınmaya karşı önemli bir karbon yutak alanı oluşturmalarıdır. Havadaki karbonu tutmayı başaran Posidonialar, fotosentez ile denizlerdeki oksijeni de artırıyor. Özellikle, günümüz şartlarında bu özellikleri ile posidoniaların çoğalmasını çok önemsiyoruz. Atmosferden yılda 240 ton/hektar ila 520 ton/hektar arasında karbon tutulması da projedeki hedeflerimize ulaştığımızda sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Posidonia çayırlarının, Caretta Caretta kaplumbağalarının en önemli besin maddesi olduğunu ve Kemerköy'ün de bu kaplumbağaların tercih ettiği bir bölge olduğuna değinen Demir, şöyle devam etti:

"Sosyal tesislerimizin kıyılarında çok sayıda kaplumbağa bulunuyor, uzun yıllardır birlikte yaşıyoruz, burası onların da evi. Dolayısıyla Posidonia çayırları projesi, bu çok özel kaplumbağa türünün geleceği için de büyük önem taşıyor. Ülkemiz açısından bir ilk olan bu projenin ortağı olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. İnanıyorum ki bu projeden elde edeceğimiz çıktılar, yeni çalışmaların da kapısını açacak."???????