Millionaire Concept tarafından cemiyet ve iş dünyasını birleştiren Golden People Awards gerçekleştirildi
Bu yıl Lexus otomobil markası sponsorluğu ile üçüncüsü düzenlenen Golden People Awards ödül töreni, Bakü'de gerçekleşti. İş adamaları ve ünlüler geçidine sahne olan törende Yılın iş kadını ödülünü Demet Sabancı alarken, Yılın en iyileri arasında Cüneyt Asan, Farid Halilov ve Eurovision Şarkı Yarışması'nin birincisi Nigar Cemalında ismi vardı.
Bu yıl Lexus otomobil markası sponsorluğu ile üçüncüsü düzenlenen Golden People Awards ödül törenine Azerbaycanın başkenti Bakü ev sahipliyi yaptı. İş adamları ve ünlüler geçidine sahne olan törende Yılın iş kadını ödülünü Demet Sabancı alarken, Yılın en iyileri arasında Cüneyt Asan, Farid Halilov ve Eurovision Şarkı Yarışması'nin birincisi Nigar Cemalında ismi vardı.
Ranar Musayev ve Husniya Maharramova sunumu ile farklı alanlarda başarılı ve profesyonel insanları bir araya getirecek olan etkinliğe, Azerbaycan'dan katılımcıların yanı Projede Avrupa, Asiya, Orta doğu ve Türkiye'nin seçilen, başaralı iş insanları, Tıp ve diger sektorlardan şahslar ve sektora uyğun markalarkatılacaktır.
Projenin katılımcıları arasında dünyanın bir çok ülkelerinden sosyo-politik, kültürel ve iş hayatında büyük bir üne sahip bilinir kişiler, tıp , ekonomi ve çeşitli şirketlerin kurucuları ve markalar yer almıştır.
- Jwana Karim - The Celebrity Entrepreneur
- Demet Sabanci -The Business Woman of the Year
- Ramil Rzayev - The Well-Known Businessman
- Nazanin Fara – The Beauty Entrepreneur
- Bedie Teymur -The Best Lawyer of The Year
- Anna Chibishova – The Celebrity Fashion Designer
- Farid Khalilov - The Successful Public Figure
- Sarvar Novruzov - The Successful Entrepreneur
- Luiza Sharakhmetova - The Talented Businessman
- Jalal Kangarli - The Celebrity Entrepreneur
- Rovshan Taghiyev - The Successful Businessman
- Nigar Jamal - The Pop Singer of the Year
- Mohamed El Fatih Aslan - The Young Businessman
- Cuneyt Asan - The Master Chef of The Year
- Gunay Musayeva - The Celebrity Top Model
- Noura Akremi - The Successful TV Personality
- Ayten Mirzoyeva - The Well-Known Business Woman
- Rana Soltanova – The Celebrity Aesthetic Entrepreneur
- Fidan Mustafayeva - The Celebrity Cosmetologist
- ParvinSharifov - The Well-Known Public Figure
- Aziz Rustamov – The Successful Health Entrepreneur
- Nargiza Shukurova - The Successful Doctor Cosmetologist
- Ramiz Mustafayev - The Successful Businessman
- Anar Agakishiyev – The Celebrity Top Stylist
- Ramil Shukurov - The Successful Entrepreneur
- Gunel Behbudova - The Well-Known Fashion Designer
- Nigar Rufat - The Celebrity AestheticInfluencer
- Aziz Davrishov - The Master Physiotherapist
- Eduard Mammadov -The Celebrity Sportsman
- Gullu Ahmedova - The Successful Top Model
- Ruslan Mamedov -The Well-Known Businesman
- ArifZeyn - The Successful İnnovation Entrepreneur
- Sasha Ray - İnfluencer - The Celebrity Influencer
- Meriam Debbagh-The Well-Known Influencer
- Fakhriya Khalafova - The Well-Known Fashion Designer
- Gulshan Ismayilova - The Successful Endocrinologist
- Firangiz Abdulaziz - The Talanted Travel Blogger
- Atefeh Karimi - The Successful Business Woman
- Samir Akberov - The Young Entrepreneur
- Abdulla Alnaimi - The Young Entrepreneur
- İhab Jiryis - The Well-Known Fashion Designer
- Kamilla Mamedzade - The Talented Kid Singer
- Afag Ismayilzade - The Beauty Entrepreneur
- Zeynal Mammadli -The Celebrity Photographer
- Emiliya Yagubova – The Talanted Singer
- Sevana Malikova- The Well-Known Beauty Influencer
- Mina Aliyeva - The Successful Young Business Lady
Geniş bir kitleye sahip olan Golden People Awards projesinin temel amacı, başarılı insanları topluma tanıtmak, çalışmalarını takdir ederek başkalarına ilham vermek, başarılı olmaları için ilham vermek ve onları sosyal hayatta daha fazla adım atmaya teşvik etmektir.
Proje Millionaire Concept Network ve Reputation Inc. tarafından 30 haziran 2022-yılında Baku Marriott Hotel Boulvard otelinde gerçekleştirilmiştir.