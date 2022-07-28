Millionaire Concept tarafından cemiyet ve iş dünyasını birleştiren Golden People Awards gerçekleştirildi

Bu yıl Lexus otomobil markası sponsorluğu ile üçüncüsü düzenlenen Golden People Awards ödül törenine Azerbaycanın başkenti Bakü ev sahipliyi yaptı. İş adamları ve ünlüler geçidine sahne olan törende Yılın iş kadını ödülünü Demet Sabancı alarken, Yılın en iyileri arasında Cüneyt Asan, Farid Halilov ve Eurovision Şarkı Yarışması'nin birincisi Nigar Cemalında ismi vardı.

Ranar Musayev ve Husniya Maharramova sunumu ile farklı alanlarda başarılı ve profesyonel insanları bir araya getirecek olan etkinliğe, Azerbaycan'dan katılımcıların yanı Projede Avrupa, Asiya, Orta doğu ve Türkiye'nin seçilen, başaralı iş insanları, Tıp ve diger sektorlardan şahslar ve sektora uyğun markalarkatılacaktır.

Projenin katılımcıları arasında dünyanın bir çok ülkelerinden sosyo-politik, kültürel ve iş hayatında büyük bir üne sahip bilinir kişiler, tıp , ekonomi ve çeşitli şirketlerin kurucuları ve markalar yer almıştır.

Jwana Karim - The Celebrity Entrepreneur

Demet Sabanci -The Business Woman of the Year

Ramil Rzayev - The Well-Known Businessman

Nazanin Fara – The Beauty Entrepreneur

Bedie Teymur -The Best Lawyer of The Year

Anna Chibishova – The Celebrity Fashion Designer

Farid Khalilov - The Successful Public Figure

Sarvar Novruzov - The Successful Entrepreneur

Luiza Sharakhmetova - The Talented Businessman

Jalal Kangarli - The Celebrity Entrepreneur

Rovshan Taghiyev - The Successful Businessman

Nigar Jamal - The Pop Singer of the Year

Mohamed El Fatih Aslan - The Young Businessman

Cuneyt Asan - The Master Chef of The Year

Gunay Musayeva - The Celebrity Top Model

Noura Akremi - The Successful TV Personality

Ayten Mirzoyeva - The Well-Known Business Woman

Rana Soltanova – The Celebrity Aesthetic Entrepreneur

Fidan Mustafayeva - The Celebrity Cosmetologist

ParvinSharifov - The Well-Known Public Figure

Aziz Rustamov – The Successful Health Entrepreneur

Nargiza Shukurova - The Successful Doctor Cosmetologist

Ramiz Mustafayev - The Successful Businessman

Anar Agakishiyev – The Celebrity Top Stylist

Ramil Shukurov - The Successful Entrepreneur

Gunel Behbudova - The Well-Known Fashion Designer

Nigar Rufat - The Celebrity AestheticInfluencer

Aziz Davrishov - The Master Physiotherapist

Eduard Mammadov -The Celebrity Sportsman

Gullu Ahmedova - The Successful Top Model

Ruslan Mamedov -The Well-Known Businesman

ArifZeyn - The Successful İnnovation Entrepreneur

Sasha Ray - İnfluencer - The Celebrity Influencer

Meriam Debbagh-The Well-Known Influencer

Fakhriya Khalafova - The Well-Known Fashion Designer

Gulshan Ismayilova - The Successful Endocrinologist

Firangiz Abdulaziz - The Talanted Travel Blogger

Atefeh Karimi - The Successful Business Woman

Samir Akberov - The Young Entrepreneur

Abdulla Alnaimi - The Young Entrepreneur

İhab Jiryis - The Well-Known Fashion Designer

Kamilla Mamedzade - The Talented Kid Singer

Afag Ismayilzade - The Beauty Entrepreneur

Zeynal Mammadli -The Celebrity Photographer

Emiliya Yagubova – The Talanted Singer

Sevana Malikova- The Well-Known Beauty Influencer

Mina Aliyeva - The Successful Young Business Lady

Geniş bir kitleye sahip olan Golden People Awards projesinin temel amacı, başarılı insanları topluma tanıtmak, çalışmalarını takdir ederek başkalarına ilham vermek, başarılı olmaları için ilham vermek ve onları sosyal hayatta daha fazla adım atmaya teşvik etmektir.

Proje Millionaire Concept Network ve Reputation Inc. tarafından 30 haziran 2022-yılında Baku Marriott Hotel Boulvard otelinde gerçekleştirilmiştir.