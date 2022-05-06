Mersin Ticaret Borsası
AA - Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi
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Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 6,50 liradan satıldı.
MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 6,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Limon
|Kg
|1,86
|6,50
|Greyfurt
|Kg
|1,50
|1,50
|Buğday (natürel)
|Kg
|6,25
|6,25
|Pirinç (paketli)
|Kg
|10,13
|21,20
|Bulgur
|Kg
|8,23
|8,23
AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi
Ticaret, Pirinç, Buğday, Mersin, Ekonomi, Haberler
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