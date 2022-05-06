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Mersin Ticaret Borsası

AA - Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi
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Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 6,50 liradan satıldı.

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 6,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
LimonKg1,866,50
GreyfurtKg1,501,50
Buğday (natürel)Kg6,256,25
Pirinç (paketli)Kg10,1321,20
BulgurKg8,238,23

AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi

Ticaret, Pirinç, Buğday, Mersin, Ekonomi, Haberler

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