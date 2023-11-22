Mersin'de Domates Hasadı Başladı

Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde merkezi konumda yer alan Mersin'de kış mevsimiyle birlikte örtü altına dikilen domates fideleri büyüdü, hasada başlandı. Mersin'de her yıl 1 milyon 200 bin tondan fazla domates hasat ediliyor. İhracat sıkıntısı nedeniyle domates fiyatları düşerken, üreticiler ihracat kapısının açılmasını istiyor.

Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde merkezi konumda yer alan Mersin'de kış mevsimiyle birlikte örtü altına dikilen domates fideleri büyüdü, hasada başlandı.

Türkiye'nin üretim merkezi Mersin'de yaz kış çeşitli sebze ve meyvelerin hasadı yapılıyor. Kış mevsimine girdiğimiz bugünlerde ülke genelinde en çok domates üretiminin yapıldığı şehirler arasında yer alan Mersin'de örtü altı hasat başladı. Her yıl 1 milyon 200 bin tondan fazla domatesin hasat yapıldığı şehirde 600 bin ton ile Erdemli ilçesi ilk sırada yer alıyor. Açıkta üretiminin ardından yazın örtü altında toprakla buluşan fideler de büyüdü, domatesler kızardı. Kızaran domatesler, üreticiler tarafından özenle toplanarak iç piyasaya gönderilmeye başlandı. Daha önce Rusya-Ukrayna, şuanda ise İsrail'in Filistin'e yönelik başlattığı savaş nedeniyle ihracatta yaşanan sıkıntıdan kaynaklı domates 6-7 TL bandında üreticiden alınmaya başladı. Geçen yıl 10-15 TL bandında giden domatesin 6-7 TL olması üreticiyi etkiledi. Üreticilerde, kendilerinden 7 TL'ye çıkan domatesin marketlerde 30 TL olmasının fazla olduğuna değinerek en azından tüketicinin de ucuz yemesini istedi.

"İhracat kapısının açılması lazım"

Üretici Yusuf Yılmaz," Örtü altında domates üretimi yapıyoruz. Bu yıl verim gayet güzel. Domatesimizin hasadını yapmaya başladık. İç piyasaya gönderiyoruz. Şu anda ihracat yok. Toplanan domateslerimiz İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep'in yanı sıra doğu bölgesine de gidiyor. Şu anda Türkiye genelinde sera üretimi olduğu ve ihracat olmadığı için domates üretimi fazla geliyor. İhracat kapısının mutlaka açılması lazım" dedi.

Erdemli'de domates işleyen ve yurt dışına gönderen 2 firma olduğunu ancak İsrail-Filistin savaşı nedeniyle durduğunu aktaran Yılmaz," Savaşlar nedeniyle ihracat olmadığı için geçen sene 10-15 TL bandında giden domatesin fiyatı şu anda 6-7 lira. Bizden 7 liraya çıkan domatesin bir markette 20 lira olması lazım, tüketiciye de yazık" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin örtü altında domates üretiminde Mersin ve Antalya'nın ilk sıralarda yer aldığına da dikkat çeken Yılmaz, Mersin'de de Erdemli ilçesinde üretilen domateslerin ülkenin yüzde 30'dan fazlasını karşıladığını vurguladı.

Yaklaşık 25 yıldır sebze üzerine üretim yaptığını belirten Muharrem Gür ise" Erdemli domates üretimi üzerine Mersin'in en gelişmiş bölgesi. Bu sene biraz Pazar sıkıntılı görünüyor. Geçmiş yıllarda üretilen domatesler ihracata gidiyordu. Savaş nedeniyle şimdi gitmiyor. Savaş biterse ihracatın açılma umudu var ama bitmezse zor. İhracat konusunda destek bekliyoruz" şeklinde konuştu. - MERSİN