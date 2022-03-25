Mercedes-Benz Türk, 2021'de 1 milyar euronun üzerinde ihracat gerçekleştirdi

Hoşdere Otobüs Fabrikası ve Aksaray Kamyon Fabrikası'nda ürettiği araçlarla kamyon ve şehirler arası otobüs pazarında önemli konumunu 2021 yılında da koruyan Mercedes-Benz Türk, 1 milyar eurodan fazla ihracat gerçekleştirerek Türkiye ekonomisine yine önemli bir katkı sağladı.

Hoşdere Otobüs Fabrikası, Aksaray Kamyon Fabrikası ve iki farklı AR-GE merkezi ile Covid-19 pandemisi ve çip krizinin gölgesinde geçen 2021 yılında önemli başarılara imza atan Mercedes-Benz Türk, yaptığı yatırımlarla da Daimler Truck dünyasındaki yerini sağlamlaştırdı. Türkiye'de kamyon ve şehirler arası otobüs endüstrisinin liderlerinden olan şirket, başarılarına yenilerini eklemek için 2022 yılında da çalışmalarını sürdürüyor.

Yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki toplam yatırım tutarı 1,3 milyar euroyu aşan şirket, pandemi ve çip krizinin etkilerine rağmen; 2021'de otobüs, kamyon, AR-GE ve diğer alanlardaki hizmet ihracatından 1 milyar euronun üzerinde gelir elde ederek başarı çıtasını bir üst seviyeye taşıdı.

"Üretimimiz ile bugünü, AR-GE çalışmalarımızla da geleceği şekillendiriyoruz"

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, "Şirketimiz için birbirinden özel dönüm noktalarına ev sahipliği yapan 2021 yılında, üretimimiz ile bugünü, AR-GE çalışmalarımız ile de geleceği şekillendirmeye devam ettik" dedi.

Söz konusu dönemde şehirler arası otobüs ve kamyon endüstrisinde geleneksel hale gelen liderliklerini koruduklarını vurgulayan Sülün, "Aksaray Kamyon Fabrikamızın 35'inci yaşını kutladığımız 2021 yılında, çok önemli bir başarıya daha imza atarak adeta başarılarımızı taçlandırdık; bu dönemde toplam 22 bin 23 adetlik üretimle fabrika tarihimizin en yüksek kamyon üretim rakamına ulaştık. Geçen yılın Ağustos ayında 300 bininci kamyonu banttan indiren Aksaray Kamyon Fabrikamız, kurulduğu günden beri sağladığı büyük katkılarla bir ilin kaderini değiştirdi. 2021 yılında sattığımız 221 adet şehirler arası otobüs ile bir kez daha Türkiye'nin en çok satan şehirler arası otobüs markası olduk. Daha önceki yıllarda olduğu gibi, sunduğumuz ürünler ve yeniliklerle 2021'de de sektöre yön verdik" şeklinde konuştu.

Otomotiv sektörünün uzun süredir büyük bir dönüşüm sürecinden geçtiğini ifade eden Sülün, "Üretim teknolojilerinin ve müşteri beklentilerinin çok hızlı bir şekilde değiştiği günümüz dünyasında, şirket olarak en önemli hedeflerimizden biri de geleceği şekillendirmek. Bu hedef doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren Daimler Truck, en önemli üretim merkezlerinden biri olan Türkiye'ye çok önemli görevler veriyor. Şirketimizin Kamyon AR-GE ekibinin, Mercedes-Benz Truck'ın ilk elektrikli ağır hizmet kamyonu olan eActros'un geliştirilmesinde oynadığı büyük rol bunun en güzel örneklerden birini oluşturuyor. Bunun yanı sıra, sadece Kuzey Amerika pazarında satılacak olan Mercedes-Benz Tourrider'ı Hoşdere Otobüs Fabrikamızda üreterek birçok ilke imza attık. Yeni Tourrider için fabrikamızda araca özel oluşturulan üretim bandı ile ilk defa paslanmaz çelikten bir otobüs üretmeye başladık. Sadece üretimle sınırlı kalmayıp, bu süreçte Tourrider'ın AR-GE çalışmalarında da önemli sorumluluklar üstlendik" diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021 yılında açtığı yeni otobüs alım ihalesini kazanmanın kendileri adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu da söyleyen Sülün, "Dünyanın en modern ve entegre otobüs fabrikalarından biri olan Hoşdere Otobüs Fabrikamızda ürettiğimiz araçlarımızı 2021 yılında Ankara halkının kullanımına sunmaya başladık. Ayrıca, otobüslerin teslimatları ile birlikte EGO personeline teorik ve pratik eğitimler vermeye de başladık. Bu kapsamda düzenlediğimiz Sürücü Eğitimleri'nden 700'e yakın EGO sürücüsü yararlanırken, 300'e yakın teknik personel ise Teknik Eğitimler'den faydalanacak" açıklamasında bulundu.

Kamyon üretiminde yeni bir rekor kırıldı

Verilen bilgiye göre, 2021'de üretimini bir önceki yıla göre yüzde 61 oranında artıran Aksaray Kamyon Fabrikası, söz konusu dönemde 35 yıllık tarihinin en yüksek üretim rakamına imza attı. Fabrika, 2021 yılında 19 bin 910 adedi çekici, 2 bin 113 adedi de kamyon olmak üzere toplam 22 bin 23 adet araç üretti. 2021'de Türkiye iç pazarında kamyon satışlarını bir önceki yıla göre yüzde 62 oranında artıran şirket, bu dönemde 11 bin 212 adetlik satış rakamına ulaştı. Ürettiği kamyonların yaklaşık yüzde 53'ünü ihraç eden ve 11 bin 798 adet kamyonu dünyanın farklı ülkelerine gönderen şirket, 2021 yılında ihracatını bir önceki seneye göre yaklaşık yüzde 49 artırdı. Şirketin ürettiği kamyon sayısı 1986'dan 2021 yılı sonuna kadar 311 bin 243 adede ulaşırken; 2001 yılında başlayan kamyon ihracatı ise 89 bin adedi aştı.

Şirket, Hoşdere Otobüs Fabrikası'nda 2021 yılı içerisinde 2 bin 185 adet otobüs üretti. Türkiye iç pazarında bu dönemde 221'i şehirler arası, 130 adedi de şehir içi olmak üzere toplam 351 adet otobüs satışı gerçekleştiren şirket, bir kez daha Türkiye'nin en çok satan şehirler arası otobüs markası oldu. Şirket, aynı zamanda sunduğu ürünler ve yeniliklerle 2021 yılında da otobüs sektörünün yönünü belirledi. Şirket, başta Batı Avrupa ülkeleri olmak üzere üretiminin yaklaşık yüzde 76'sını ihraç ederek, 2021 yılında bin 655 adet otobüsü yurt dışına gönderdi. 1968'den 2021 yılı sonuna kadar şirketin ürettiği otobüs sayısı 98 bin 450 adede çıkarken; 1970 yılında başlayan otobüs ihracatında ise 62 bin 368 rakamına ulaşıldı.

35'inci yaşını kutlayan Aksaray Kamyon Fabrikası 300 bininci kamyonunu üretti

Açılışı 11 Ekim 1986 tarihinde gerçekleştirilen Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası, 2021 yılında 35'inci yaşını kutladı. Daimler Truck AG'nin önemli kamyon üretim üslerinden biri olan ve dünya standartlarında üretim yapan fabrika, 2021 içerisinde 300 bininci kamyonunu üretim bandından indirerek önemli bir dönüm noktasına daha ulaştı.

eActros'un geliştirilmesinde Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE ekibinin imzası

Daimler Truck'ın ilk elektrikli ağır hizmet kamyonu olan ve 2021 yılı itibarıyla seri üretime alınan eActros'ta, şirketin Kamyon AR-GE ekibinin imzası bulunuyor. eActros için Kamyon AR-GE ekibinin geliştirdiği bazı sistemler, Daimler Truck çatısı altındaki ağır ticari araçlarda ilk defa yer alırken; birçok sistemin sorumluluğu ise tamamen Kamyon AR-GE ekibine verildi.

Elektrikli kamyon ve çekiciler için yüksek voltaj şarj dolum istasyonu kurulumu ile Türkiye'de ilklerden birini daha gerçekleştiren şirketi, iki aşamada tamamlanmasını planladığı projenin ilk etabında tek seferde 350KW kapasite sağlayan iki adet şarj dolum istasyonu yatırımı gerçekleştirdi. Aralık 2021'de devreye alınan bu yatırım için yaklaşık 400 bin euroluk harcama yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, CNG yakıt sistemli yeni Conecto'yu filosuna kattı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021 yılında açtığı yeni otobüs alım ihalesini kazanan şirket, toplamda 273 adet CNG'li otobüsü Ankara halkının kullanımına sunmaya başladı. Dünyanın en modern otobüs fabrikalarından biri olan Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası'nda üretilen, çevreci CNG yakıt özelliğine sahip Yeni Conecto Solo ve Conecto Körüklü modellerinin ilk teslimatı 13 Aralık 2021 tarihinde düzenlenen bir törenle gerçekleştirildi.

Hoşdere'den Kuzey Amerika yollarına

Kuzey Amerika pazarına özel olarak geliştirilen yeni Tourrider, Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası'nda üretilip, ihraç ediliyor. Karoseri paslanmaz çelik malzemeden üretilen Tourrider için Hoşdere Otobüs Fabrikası'nda yeni bir üretim binası inşa edildi.

Yeni Tourrider, Mercedes-Benz markası olarak Amerika pazarı için Hoşdere'de üretilen ilk otobüs olmasının yanında, fabrikanın paslanmaz çelikten ürettiği ilk otobüs unvanını da kazandı. Sadece Kuzey Amerika pazarında satılacak olan yeni Tourrider'ın AR-GE çalışmalarının önemli bir bölümü Hoşdere Otobüs Fabrikası AR-GE Merkezi tarafından gerçekleştirildi.

TruckStore ve BusStore markaları ile de Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor

Şirketin kamyon ve otobüs alanındaki 2'nci El faaliyetlerini sürdüren TruckStore ve BusStore markaları, 2021 yılında hem iç pazar hem de ihracat pazarlarında faaliyetlerini aralıksız olarak sürdürdü. 2021 yılında 491 adet kamyon satışı ve 191 adet de otobüs satışı yapan TruckStore ve BusStore; Almanya, Hollanda, Makedonya, Sırbistan ve Mısır'a gerçekleştirdiği ihracat ile Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam etti.

Şirket, satış sonrası hizmetleri ile tüm koşullarda müşterilerinin yanında olmayı sürdürüyor

Satış sonrası hizmetleri ile tüm koşullarda müşterilerinin yanında olmayı sürdüren şirket, 2021 yılında da hayatın devamlılığını sağlamak için servislerini 7/24 açık tutarak müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamaya devam etti. Şirket, kamyon ve otobüs müşterilerine yönelik sunduğu 'Servis Sözleşmesi' ile servis ihtiyaçlarının tümüne, araca özel çözümlerle yanıt verdi. Şirketin geçen yıl sattığı her 2 otobüsten 1'i ve her 4 kamyondan 1'inin bu avantajlardan yararlanması Servis Sözleşmesi'nin gördüğü yoğun talebin göstergesi.

Şirket, kurumsal fayda programları ile gençlere destek olmaya devam etti

Şirket, kurumsal fayda programları ile çocukların ve gençlerin temel hakları arasında yer alan "eğitim" alanındaki faaliyetlerini 2021'deki pandemi döneminde de sürdürdü.

Şirket, 17 yıldır devam eden "Her Kızımız Bir Yıldız" programı ile meslek sahibi olmak isteyen kız öğrencilere hem burs veriyor hem de onlara farklı alanlarda katkı sağlamaya devam ediyor. Toplumda kadınların her alanda hak ettikleri güce kavuşmaları, kadınlara sosyal ve ekonomik hayatta fırsat eşitliği tanınması hedefiyle hayata geçirilen proje kapsamında, 2021 yılında öğrenciler için hazırlanan "Teknolojiyi Yöneten Geleceğini Yönetir" Mercedes-Benz Bilişim Teknolojileri Eğitim Programı'nda 65 öğrenci eğitim aldı. Eğitimlerde kendi uygulamalarını yapabilecek konuma gelebilen Yıldız Kızlar, 21'inci yüzyıl becerilerini geliştirerek birer dijital vatandaş olurken; gelecekte yönelmek istedikleri herhangi bir meslekle ilgili olarak teknolojiyle olan bağlarını da kuvvetlendirdiler.

Şirketin 2014 yılında Endüstri Meslek Liseleri (EML) kapsamında başlattığı, "EML'miz Geleceğin Yıldızı" programı da 2021'de büyüyerek devam etti. Şirket, 3,5 milyon euroyu aşan yatırımla 31 okulda açtığı Mercedes-Benz Laboratuvarları ile tüm Türkiye'de en fazla şehirde, en çok okula ve öğrenciye ulaşan şirket oldu.

Bugüne kadar hayata geçirilen 31 laboratuvarda (MBL) 2 bin 400'den fazla öğrenci eğitim aldı, bin 300'e yakın öğrenci, şirketin yetkili bayilerinde staj yaptı, 2 bine yakın öğrenci mezun oldu. Mercedes-Benz yetkili bayileri, bünyelerine kattıkları her üç mezundan birini projeden mezun olan öğrenciler arasından seçerken, projede yer alan her iki öğrenciden birine de staj olanağı verdi.

Bağımsız bir araştırma şirketi tarafından yapılan etki analizi sonuçlarına göre, söz konusu laboratuvarlarda eğitim alan öğrencilerin yüzde 63'ü şu anda iş hayatında yer alırken; çalışan mezunların yüzde 67'si ise otomotiv sektöründe çalışmaya devam ediyor. Söz konusu rakamlar da şirketin EML'miz Geleceğin Yıldızı programının başarısını gözler önüne seriyor.

Daha önceki yıllarda olduğu gibi 2021'de de girişimcileri destekleyen ve bu yıl 4'üncüsü düzenlenen 'Mercedes-Benz StartUP' programında 'Ulaşım Çözümleri', 'Sosyal Fayda' ve 'Jüri Özel Ödülü' olmak üzere üç farklı kategoride büyük ödül alan üç startup'a toplam 150 bin TL'lik para ödülü verildi. İlk 60'ta yer alarak bir günlük eğitim kampı ile yarışmadaki eğitim serüvenlerine başlayan ve jüri değerlendirmeleriyle ilk 10'a giren startup'lara ise, 'StartUP Boost' adı verilen özel bir gelişim programı ile Avrupa startup ekosistemini yakından tanıma ve potansiyel iş birlikleri geliştirme fırsatları bulacakları Almanya Girişim Ekosistemi modülüne katılma hakkı verildi. Ayrıca ilk 10 startup, bu sene ilk defa kendi ihtiyaçlarına yönelik kurgulanmış birebir mentorluk desteğini şirket yöneticilerinden alma hakkını da elde etti.

Her koşulda sanata destek

34 yıldır İstanbul Müzik Festivali'ne desteğini aralıksız sürdüren şirket, 2021'de Fazıl Say'ın 'Doğanın Sesi' konserine sponsor oldu. Fazıl Say'ın pandemi döneminde bestelediği ve 'En iyi eserim' diye nitelendirdiği yeni piyano sonatı Yeni Hayat'ın dünya prömiyeri de söz konusu konserde gerçekleştirildi. - İSTANBUL