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Memur ve memur emeklisine yapılacak zam resmileşti

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Memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılan artış kararıyla ilgili genelge Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından imzalandı. Sözleşmeli personel, memur ve memur emeklilerine yüzde 11,54 oranında zam yapılması kesinleşti. Memur ve emekli maaşlarına beklenen refah payı ise enflasyon farkının haricinde hükümet tarafından değerlendirilecek. Konunun bu hafta netliğe kavuşması bekleniyor.

Türkiye'de milyonlarca çalışanı ve emekliyi ilgilendiren 2025 yılı zam maaş oranı yürürlüğe girdi. Memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılan artış kararıyla ilgili genelge Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından imzalandı. Sözleşmeli personel, memur ve memur emeklilerine yüzde 11,54 oranında zam yapılması kesinleşti.

BAKAN ŞİMŞEK İMZALADI

Kararı resmileştiren genelgeye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek imza attı. Genelgeye göre, memur ve memur emeklilerine verilecek zam, sözleşmeli personel tavan ücret tutarları, kıdem tazminatı yıllık tavan tutarı ile 3628 sayılı kanun kapsamında mal bildirimine esas Genel İdare Hizmetleri Sınıfı birinci derece birinci kademesinde yer alan Şube Müdürüne ödenen net aylık tutarı ilan edildi.

Karara ilişkin yayımlanan genelgede kıdem tazminatı tavanının da 46 bin 655 lira 43 kuruş olduğu bildirildi.

GENELGEDEKİ DİĞER DETAYLAR ŞÖYLE:

  1. Sözleşmeli personelin ücretleri yüzde 11,54
  2. Yıl içinde yapılan zamlarla birlikte memurların maaşlarındaki yıllık artış yüzde 11,54 oranında olacak.
  3. Kıdem tazminatı tavanı 46.655,43 TL olarak belirlendi.
  4. Aylık ve ücretlerin hesaplanması 01.01.2025- 14.01.2025 tarihli arasındaki fark tutarları hesaplamalarla ödenecek.
  5. 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren net aylık tutar 63.128,24 TL oldu.

Memur ve memur emeklisine yapılacak zam resmileşti

Memur ve memur emeklisine yapılacak zam resmileşti

Memur ve memur emeklisine yapılacak zam resmileşti

Memur ve memur emeklisine yapılacak zam resmileşti

Memur ve memur emeklisine yapılacak zam resmileşti

REFAH PAYI EKLENİRSE EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

Halihazırda emeklilere en düşük 12.500 TL ödeniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak maaşlarına yüzde 15.75'lik zam ise kök aylıklar üzerinden yapılacak. Bu nedenle 10.383 TL ve altında kök aylığı olan emekliler hiç zam alamama riskiyle karşı karşıya.

Kök aylığı 10.384 TL olan bir emekli yüzde 15.75'lik zam sonrası 12.019 TL kök aylığa erişecek. Yüzde 4 ek ödeme tutarı olan 480.7 TL ile birlikte 12.500 TL ocak maaşı olacak ve hiç zam alamamış gibi gözükecek. Diğer yandan kök aylığı 12.020 TL'nin altında olan emekliler de zam alacak, ancak bu zam oranı yüzde 15.75'in altında kalacak.

Bu nedenle 12.500 TL olarak ödenen en düşük emekli aylığı rakamının mutlaka artırılması gerekiyor. En düşük emekli aylığı rakamının da 15.000 TL'ye yükseltilmesi söz konusu olabilir.

REFAH PAYINA HÜKÜMET KARAR VERECEK

Memur ve emekli maaşlarına beklenen refah payı ise enflasyon farkının haricinde hükümet tarafından değerlendirilecek. Konunun bu hafta netliğe kavuşması bekleniyor.

2025 YILININ MAAŞLARI BELLİ OLDU!

Asgari ücretli yüzde 30; memur ve memur emeklisi yüzde 11,54; SGK ve Bağ-Kur emeklisi ise yüzde 15,75 oranında zam aldı. Memur ve emekliler refah payı talebinde bulunurken bugün Beştepe'de düzenlenecek olan Kabine Toplantısı'nı takip etmeye başladı. Refah payını bekleyen milyonlar bugün bu bu kararın duyurulmasını bekliyor.

MAAŞ ZAMMI VERGİ PAYINI DA YÜKSELTTİ

Çalışanların maaşlarına yapılan zamlar, vergi dilimlerinde değişikliklere yol açıyor. Böylece brüt maaş üzerinden kesilen kısmi vergi payı da artmış oluyor.Vergi tarifelerinde 2024 ile 2025 yılındaki oranlar aynı olacak. Geçen sene tarifedeki ilk dilim 110.000 TL'den başlarken, yeni tarifede bu rakam 158.000 TL'ye, en üst dilim ise 3.000.000 TL'den 4.300.000 TL'ye yükseldi.

ASGARİ ÜCRETLİ 3 YILDIR VERGİ ÖDEMİYOR

2022 yılında yürürlüğe giren düzenleme ile asgari ücretten %15 oranındaki gelir vergisi ve %0,79 oranındaki damga vergisi kesintisi kaldırılmıştı. Bu düzenleme, 2025 yılında da geçerliliğini koruyarak tüm işçi ve memurlar için uygulanmaya devam ediyor.

ASGARİ ÜCRETLİLER AGİ ALAMAYACAK

Çalışanların ödediği gelir vergisi tutarı üzerinden hesaplan Asgari Geçim İndirimi (AGİ) konusunda da bazı detaylar yanlış biliniyor. Asgari ücretten gelir vergisi alınmadığı için bu tutar üzerinden yapılan ödemelerde AGİ verilmesi de söz konusu olmayacak.

Memur ve memur emeklisine yapılacak zam resmileşti
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (65)

Haber YorumlarıHalil null:

Allah kabul etsin. Bu Halk bunun hesabını mutlaka sizden soracaktır. Bu dünyada olmasada öbür tarafta mutlaka soracaktır

Yorum Beğen369
Yorum Beğenme32
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Haber YorumlarıCitoles Cipralex:

Bu zammı, bu duruma gelmeyi hükümet değil biz kendimiz istedik ve yaptık.Çünkü biz onları tercih ettik, biz sınırsız yetki verdik, biz tek kişi bizim adımıza hızlı ve keyfi karar vermesini istedik.Sonucuna katlanacağız, acıyı yaşayacağız.Artık seçim olur mu olmaz mı bilmiyoruz ama seçim olursa ona göre davranacağız.Yok aynı kişileri seçerim diyeceksen bir maaşla bir hamburgeri zor yersin.

Yorum Beğen329
Yorum Beğenme29
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Haber Yorumlarıcemil adıyaman:

o zammi da alsınlar münasip

Yorum Beğen214
Yorum Beğenme21
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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

zam oranına bakmayın, memurun aldığı maaşa bakın. bir öğretmen DERS ÜCRETİ İLE BİRLİKTE yaklaşık 80 bin tl maaş alacak. polis, hemşire vs de benzer maaşları alıyor. 3/4 asgari ücret demek. ki pek çoğunun eşi de çalışıyor. bence az rakamlar değil. bunlar gerçek rakamlar, kafadan sallama değil

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme164
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Haber Yorumlarıbalder osman:

onların düşünceleri şudur 1 kişiyi bile kandırsak kardır, yani tam takır kasadaki katrilyonları kendi menfaatleri için boşa vermekten hiç çekinmezler, siz hiç gördünüz mü seçim yardımı almayayım ülke zaten zor durumda diyen bir partiyi? ne ülke önemlidir onlar için ne de halk

Yorum Beğen172
Yorum Beğenme12
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Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Teröristlerle müzakere ederek gerçek yüzlerini gösterdiler. Ekonomi de perişan. Düzgün giden bir şey yok.Hala yalamalar ne bekliyorsunuz bu iktidar ve ortaklarından.

Yorum Beğen158
Yorum Beğenme16
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Haber Yorumlarıbalder osman:

meclistekiler asla halkı düşünmez, varsa yoksa kendileridir, bu yüzden sınırsız palavra ve yalan söyleme kabiliyetine sahiptirler, halk olarak siz de benimki seninkini döver tartışmaları yaptıkça onların o kadar çok hoşuna gider ki, sizin uyuduğunuzu düşünüp mutlu olurlar, size bunun ispatını yapıyım.. şimdi devletin kasası boş o yüzden kimseye zam yapamıyor ama seçim olsun hemen seçim yardımı diye hazineden katrilyonları boşa saçarlar, hiçbir işe de yaramaz o dağıttıkları katrilyonlar..

Yorum Beğen148
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıAli Teke:

Hakkım haram olsun Yazıklar olsun 14 bin emekli maaşımı olur en düşük ev kirası 15 bin Ot mu yiyecek bu millet be

Yorum Beğen137
Yorum Beğenme13
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Haber Yorumlarıbalder osman:

halk için çözüm; en geç 2 yılda 1 seçim olması, böylelikle hem seçilen yerinde rahat duramaz hem de seçim sık oldukça vatandaşı göz önünde tutmak zorunda kalırlar.

Yorum Beğen97
Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

bence hükümet doğrusunu yaptı zaten % 100 zam verseydi dahi yine oy vermeyecektim , benim gibi düşünen beğensin

Yorum Beğen62
Yorum Beğenme32
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