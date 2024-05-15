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Mart Ayında Ücretli Çalışan Sayısı Yüzde 2,6 Arttı

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Ücretli çalışan sayısı, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 artış gösterdi. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerindeki ücretli çalışan sayısı 15 milyon 225 bin 128 kişiye yükseldi.

Ücretli çalışan sayısı, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, Mart 2023'te 14 milyon 839 bin 534 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, bu yıl martta yüzde 2,6 artarak 15 milyon 225 bin 128 kişiye yükseldi.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 1 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 9,3 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3,5 artış kaydetti.

Ücretli çalışan sayısı aylık bazda yüzde 0,1 geriledi

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ücretli çalışan sayısı martta bir önceki aya göre yüzde 0,1 düştü.

Bu dönemde ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yüzde 0,4, inşaat sektöründe 0,1 gerilerken, ticaret-hizmet sektöründe 0,1 yükseldi.

Kaynak: AA / Ekonomi

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