LC Waikiki, Venezuela'da yeni mağaza açtı

LC Waikiki, Caracas şehrinde açtığı yeni mağaza ile Venezuela pazarına giriş yaptı. Böylelikle LC Waikiki'nin hizmet verdiği ülke sayısı 60'a, şehir sayısı ise 384'e ulaştı.

Venezuela'da açılan yeni mağaza ile LC Waikiki'nin hizmet verdiği ülke sayısı 60'a, şehir sayısı ise 384'e ulaştı.

LC Waikiki'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin global moda perakende markası, yeni yatırımlarla Amerika kıtasında derinleşmeye devam ediyor.

Daha önce Peru ve Ekvador'da açtığı mağazalar ile Güney Amerika pazarına giren "ilk Türk markası" unvanını kazanan LC Waikiki, bu kez Caracas şehrinde açtığı yeni mağaza ile 60'ıncı ülkesine giriş yaparak Venezuela pazarına dahil oldu.

Kısa süre önce Panama'da bir mağaza açarak Orta Amerika'ya da adım atan LC Waikiki böylelikle Latin Amerika'daki mağaza sayısını 4'e, Güney Amerika'da ise 3'e çıkardı.

Başkent Caracas'ın önemli alışveriş noktalarından Sambil Caracas Alışveriş Merkezi'nde açılan yeni LC Waikiki mağazası, geniş alışveriş alanı ve modern dekorasyonuyla bölge halkının beğenileri doğrultusunda tasarlanan zengin bir ürün yelpazesi sunuyor.

Gelecek dönemde Güney Amerika'da yeni adımlar atmayı planlayan LC Waikiki, dünya çapında 4 kıtada 60 ülkeye, 384 şehre ve 1.300'ü aşkın mağazaya ulaşmış durumda.

Moda dünyasında uygun fiyat ve kaliteyi bir araya getiren LC Waikiki, 23 ülkede pazar lideri konumunda. LC Waikiki, 2023 sonuna kadar 5 yeni ülkeye daha girerek faaliyet gösterdiği ülke sayısını 65'e çıkarmayı planlıyor.