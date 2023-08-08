Konya'da Yalın Dönüşüm Desteği ve Model Fabrika Uygulamaları Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Konya'da, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından, Yalın Dönüşüm Desteği ve Model Fabrika Uygulamaları Bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, Yalın Dönüşüm Desteği ve Model Fabrika Uygulamaları hakkında sunum yapıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdür Yardımcısı Hülya Öztoprak Yılmaz, verimliliğin ekonomik kalkınmada önemli bir faktör olduğunu vurguladı. Toplantıya, sanayiciler ile davetliler katıldı.