Koçtaş 250'nci mağazasını Gaziantep'te açtı

GAZİANTEP (AA) - Türkiye'nin ev geliştirme perakendeciliği lideri Koçtaş, büyük formattaki 250'nci mağazasını Gaziantep'te hizmete açtı.

Şehitkamil ilçesindeki Forum Gaziantep AVM'de açılan mağazada, modern perakendecilik anlayışının tüm olanaklarının tüketicilerin hizmetine sunulması hedefleniyor.

Koçtaş Genel Müdürü Devrim Kılıçoğlu, açılışta yaptığı konuşmada Gaziantep'in büyük, gelişmiş şehir olduğunu ve Koçtaş'ı kente kazandırmaktan dolayı mutluluk yaşadıklarını söyledi.

Edirne'den Artvin'e, Sinop'tan Hatay'a kadar Koçtaş mağazalarıyla toplam 46 ilde hizmet verdiklerini, dijital kanallarla da tüm Türkiye'ye ulaştıklarını belirten Kılıçoğlu, Anadolu'nun ilk yerleşim merkezlerinden biri olan Mezopotamya ile Akdeniz Bölgesi'nin kesişme noktasında yer alan, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, kültürel zenginlikleri, tarihi dokusu ile ülkenin göz bebeği şehirlerinden biri olan Gaziantep'in uzun zamandır mağaza açmayı hedefledikleri bir şehir olduğunu ifade etti.

Kılıçoğlu, şunları kaydetti:

"Koçtaş, ev geliştirme perakendeciliğinde lider marka. Bizim genel stratejimiz en iyi ürünleri uygun fiyatla müşterilerimizle buluşturmak. Gaziantep odak şehirlerimizdendi. Uygun yatırım yeri arıyorduk, yeri bulduktan sonra hızlı şekilde yatırım kararı alarak Koçtaş'ı tekrar Gaziantep ile buluşturduk.

Bugün ulaştığımız 208 Koçtaş Fix, 42 büyük formatlı olmak üzere toplam 250 mağazamız ile hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz. 2022 yılında da ev geliştirme sektöründe en çok mağazası bulunan ve sektörün gelişimine öncülük eden lider şirket konumumuzu güçlendirerek sürdüreceğiz."

Kılıçoğlu, mağazada 55 kadar kişinin istihdam edildiğini sözlerine ekledi.