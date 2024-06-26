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Koç Holding'in acı günü! İş insanı Can Kıraç hayatını kaybetti

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Koç Holding'in kuruluş ve büyüme sürecinde önemli roller üstlenen, iş insanı İnan Kıraç'ın ağabeyi Can Kıraç, 97 yaşında hayatını kaybetti. Kıraç sağlık sorunları nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

Koç Holding'in kuruluşunda önemli katkılar sağlayan ve adeta holdingin efsanelerinden biri haline dönüşen iş insanı Can Kıraç, sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

CAN KIRAÇ KİMDİR?

Can Kıraç, 22 Mayıs 1927 tarihinde Ankara Etimesgut'ta doğdu. Koç Holding'in kuruluşunda ve büyümesinde rol alan Can Kıraç, otomotiv grubunun başkanlığını yürüttü. Ali Numan Kıraç ile Semiha Kıraç'ın çocuğu olan Can Kıraç, Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki Atatürk Orman Çiftliği'nde doğdu. Adını, Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği Can Kıraç, aynı zaman iş insanı İnan Kıraç'ın abisidir.

Can Kıraç, İlköğretimini Eskişehir'de bitirmesinin ardından lise eğitimini Galatasaray Lisesi'nde gördü ve 1946 yılında mezun oldu. Yükseköğrenimini ise 1950 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde tamamladı. Can Kıraç iş hayatına 29 Ağustos 1950 tarihinde Ankara'da, Vehbi Koç'un kurduğu Koç Ticaret'in otomobilcilik şubesinde çalışarak başladı.

1982'DE OTOMOTİV GRUBUNUN BAŞINA GETİRİLDİ

1957 yılında Vehbi Koç'un, iş faaliyetlerini İzmir ve Ege'de sürdürmek ve ilerletmek için ortaklıkla kurduğu Egemak şirketinde genel müdür yardımcısı olarak çalıştı, bir yıl sonra ise şirketin genel müdürlüğüne getirildi. 1963 yılında tüm Koç şirketlerini bir çatı atlında toplayan Koç Holding'in kurucu ortağı olarak yer aldı ve 1968 yılında İstanbul'a dönerek, merkezde Otomotiv Grubu'nda çalışmaya başladı.

Holdingin kuruluşunda ve gelişmesinde faaliyet gösteren Kıraç, 1973 yılında holdingin icra komitesine girdi, 1982 yılında Otomotiv Grubu'nun başına getirildi. 1984 yılında holdingin idari komitesine de getirildi, 1987'de bu komitenin başkanı olarak görev yapmaya başladı. 1991 yılında kendi isteğiyle Koç'taki 41 yılını noktalayarak emekliliğe ayrıldı.

2 ÇOCUĞU VARDI

Yabancı dil olarak İngilizce ve Fransızca bilen Can Kıraç İzmir Rotary Kulübü'nde kurucu üye ve başkanlık, İzmir Ticaret Odası'nda yönetim kurulu üyesi; TÜSİAD, Türk Eğitim Vakfı, TESEV, Galatasaray Eğitim Vakfı ve İstanbul Sanayi Odası'nda kurucu veya mütevelli üye olarak görev yaptı. İnci Atav Kıraç ile 1954 yılında evlenen Can Kıraç'ın bu evlilikten Aslı ile Ali Numan adında iki çocuğu oldu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

Koç Holding İnan Kıraç Can Kıraç Ekonomi Güncel Haberler

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