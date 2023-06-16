Katar Hava Yolları Doha'dan Trabzon'a direkt uçak seferleri başlattı

Havalimanında horon ekibi ve çiçeklerle karşılanan Arap turistler, bölgenin doğal güzellikleri ve turistik yerlerini gezecek

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu: "Geçen yıl dış hatlardan 2 bin 700 uçak seferi gerçekleştirdik"

TRABZON Doğu Karadeniz Bölgesi'nin turizm destinasyonları bakımından en zengin tarihi ve doğal güzelliklere sahip Trabzon'a Arap ziyaretçilerin ilgisi bu yıl da yoğun olarak sürüyor.

Yaz mevsiminin başladığı bu günlerde Trabzon Havalimanı özellikle Körfez Ülkelerinden gelen uçakların yoğunluğu dikkat çekerken, bugün Katar Hava Yolları tarafından Doha-Trabzon arasında sezonun ilk uçuşu gerçekleşti. Trabzon Havalimanı'na inen Katar Hava Yolları'na ait uçaktaki Arap turistler apronda horon ve çiçeklerle karşılanırken, yapılan konuşmalarda Trabzon'un son yıllarda turizmi ile ön plana çıktığı vurgulandı.

Trabzon Havalimanında düzenlenen törende konuşan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, geçen yıl Trabzon'da dış hatlardan 2 bin 700 uçak seferi gerçekleştiğini hatırlattı. Ustaoğlu "Bugün Trabzon için anlamlı bir gün. Özellikle ülkemizle Katar arasında normal ilişkinin ötesinde çok ciddi bir gönül ilişkisinin olduğunu biliyoruz. Bu anlamda tatbiki bu gönül ilişkisinin daha ileri boyutunda özelde Trabzon'da Katar Hava Yollarını görmek bizim için ayrı bir mutluluk vesilesi oldu. Trabzon son yıllarda turizmi ile ön plana çıkan çok önemli merkez haline geldi. Bugün Katar Hava Yolları ile birlikte Trabzon'umuzda 12 farklı körfez ülkesinden ve 24 ayrı noktadan direk uçuşların yapıldığını paylaşmak istiyorum. İnşallah Katar Hava Yolları en prestijli hava yolu şirketlerinden birisi olan bu seferlerle birlikte bu ayrı bir anlam katacağına inanıyorum. Geçen yıl Trabzon'da 2 bin 700 dış hatlardan uçak seferi gerçekleştirdik. Sadece 375 bini aşan gelen yolcumuz toplamda da 750 bin civarında gidiş gelişiyle beraber yolcumuz oldu. Çok yoğun bir dönem geçirdik. Bu ay itibariyle sezon başlamış durumda. Bundan sonraki süreçte de çok yoğun bir sezonu hep beraber gerçekleştireceğiz. Biz özelde Körfez ülkelerinden gelen vatandaşlarımız bizim özelimizde misafir olarak gördüğümüz, turistin ötesinde kardeş olarak gördüğümüzü ifade etmek istiyorum. Onlar burada aile ve çocuklarıyla birlikte emin bir şekilde vakit geçireceklerini özellikle ifade etmek istiyorum. Yani burada bir problem yaşamadan bu şehrin tüm paydaşlarıyla birlikte onlara iyi bir ev sahipliği yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu'da uçakla gelen gazetecilerin bölgeyi tanıtımına değer katacağını ifade ederek,"Katar Hava Yolları'na bu girişiminden dolayı teşekkür ediyorum. Çünkü bugün buraya gelirken yalnız bu hattı açmadı beraberinde bir çok gazeteci ve sosyal medyacı kişi de getirdi. Aynı bu zamanda bu ülkemizin bir incisi olan Trabzon'un o bölgeye tanıtımı için ayrı bir değer katacak. Diğer direk uçuşlarının devam etmesi aile turizmini artıracak ve yalnız direk gelenler değil Katar'dan gelenler İstanbul'da inip Trabzon'dan dönmeyi ajandalarına ekleyecekler" diye konuştu.

Trabzon dahil 7 uçuş noktalarımız var

Katar Havayolları Güney Avrupa Bölge Müdürü Mate Hoffmann Türkiye'de Trabzon olmak üzere 7 noktaya uçtuklarını söyledi. Hoffmann "Bugün burada olmak bizler için büyük bir gurur. Bizleri her zaman geleneksel Türk misafirperverliği ağırlayan ve bugünün gerçekleşmesinde her konuda yardımcı olan başta Trabzon Valiliği, Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Trabzon Havalimanı Başmüdürlüğü ve tüm yerel otoritelere teşekkür ederim.Bazılarınızın hatırlayacağı gibi hattımızı 2020 yılında açmayı planlamıştık ancak araya pandeminin girmesi nedeniyle bugüne erteleme durumunda kaldık. Dünyanın en iyi hava yolu olarak 16 Haziran itibariyle Doha-Trabzon uçuşunu tamamlamanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Dünya havacılık tarihinin en zorlu döneminde Katar Hava Yolları olarak biz uçuşlarımıza hiç ara vermedik. Düzenlediğimiz özel ve tarifeli seferlerle dünyanın çeşitli yerlerinde mahsur kalmış insanları aileleriyle bir araya getirdik. Türkiye uçuşlarımıza başladığımız 2004 yılından beri buradaki havacılık pazarına olan inancımız tam. Bugün tüm yıl boyunca İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı, Ankara Esenboğa Havalimanı ve sezonluk olarak Antalya, Bodrum ve Adana Havalimanlarına uçuş gerçekleştiriyoruz. Trabzon Türkiye'deki 7. uçuş noktamız oldu. Doha-Trabzon arasındaki direk seferlerimiz Salı, Cuma ve Cumartesi günleri Airbus 320 tipi uçaklarımız ile haftada üç gün olarak icra edilecek. Bu rota Katar Hava Yolları'nın Türkiye'deki varlığını güçlendirirken Trabzonluları uçuş ağımızdaki 160' tan fazla noktaya bağlayacak. Bu sezonluk rotanın Katar ve Türkiye arasındaki güçlü ilişkileri perçinlemenin yanı sıra sunduğumuz geniş uçuş ağı ile turizm, iş potansiyelini destekleyeceğine inanıyoruz.2022 yılında rekor kırarak yedinci kez dünyanın en iyi hava yolu seçildik. 160'dan fazla oluşan destinasyon uçuş ağımıza Avrupa, Afrika, Asya'da bir çok yeni nokta ekledik" şeklinde konuştu.